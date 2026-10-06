باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۱۴ مهر شاخص کل بورس با افزایش ۱۸۷ هزار و ۲۶۵ واحد در سطح ۷ میلیون و ۹۷۷ واحدی قرار گرفت. فملی، فارس و تابان سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، داروند، فولاد و فولاد ۳ سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۴۸ هزار و ۱۹۱ واحد در ارتفاع ۲ میلیون و ۱۱۳ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه بانک‌ها بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۲ هزار و ۲۷۸ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین فلزات اساسی، شیمیایی در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

فیروزا، فولاد ۳ و فولاد ۲ بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو ۲، وبملت، خساپا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.