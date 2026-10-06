فرزانه صادق در این نشست، پس از شنیدن مسائل و دغدغه‌های مدیران شرکت‌های هواپیمایی درخصوص آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های اخیر، بر اهمیت تداوم و ارتقای خدمات این حوزه تأکید کرد.

وی با اشاره به خسارات وارده به سامانه و تجهیزات هوایی در جنگ‌های اخیر، از اختصاص بسته‌های حمایتی و تسهیلات ویژه برای جبران این آسیب‌ها خبر داد.

تشکیل کارگروه ویژه برای رفع مشکلات و چالش‌های سامانه حمل و نقل هوایی

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم حل چالش‌های موجود، دستور داد محور‌های اصلی مشکلات شرکت‌های هواپیمایی جمع‌بندی و برای پیگیری مستمر، کارگروهی ویژه با حضور نمایندگان ذی‌ربط تشکیل شود.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، آسیب‌های وارده به تجهیزات و سامانه حمل و نقل هوایی در ستاد بازسازی خسارات ناشی از جنگ در دولت به تصویب رسیده و مقرر است اقدامات لازم برای ترمیم زیرساخت‌ها و ناوگان با اولویت دنبال شود.

تمرکز بر برنامه‌ریزی دوران پساجنگ و تسهیلات قانونی

در این نشست، موضوعات کلیدی شامل رسیدگی به دغدغه‌های شرکت‌های هواپیمایی در حوزه‌های بیمه، مالیات و امور گمرکی و برنامه‌ریزی برای دوران پساجنگ مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست که تعدادی از معاونان وزیر راه و شهرسازی نیز حضور داشتند، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و معاون برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی هم درخصوص وضعیت عملیاتی فرودگاه‌ها و ناوگان هوایی کشور و اقدامات صورت گرفته و راهکار‌های اجرایی گزارش دادند.