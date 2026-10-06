وزیر راه و شهرسازی در نشست با مدیران عامل شرکت‌های هواپیمایی، ضمن قدردانی از خدمات آنان به ویژه در شرایط تحریم و دوران جنگ، از برنامه‌های حمایتی و جبران خسارات وارده به تجهیزات هوایی در ستاد بازسازی خسارات جنگ در دولت خبر داد.

 فرزانه صادق در این نشست، پس از شنیدن مسائل و دغدغه‌های مدیران شرکت‌های هواپیمایی درخصوص آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های اخیر، بر اهمیت تداوم و ارتقای خدمات این حوزه تأکید کرد.

وی با اشاره به خسارات وارده به سامانه و تجهیزات هوایی در جنگ‌های اخیر، از اختصاص بسته‌های حمایتی و تسهیلات ویژه برای جبران این آسیب‌ها خبر داد.

تشکیل کارگروه ویژه برای رفع مشکلات و چالش‌های سامانه حمل و نقل هوایی

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم حل چالش‌های موجود، دستور داد محور‌های اصلی مشکلات شرکت‌های هواپیمایی جمع‌بندی و برای پیگیری مستمر، کارگروهی ویژه با حضور نمایندگان ذی‌ربط تشکیل شود.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، آسیب‌های وارده به تجهیزات و سامانه حمل و نقل هوایی در ستاد بازسازی خسارات ناشی از جنگ در دولت به تصویب رسیده و مقرر است اقدامات لازم برای ترمیم زیرساخت‌ها و ناوگان با اولویت دنبال شود.

تمرکز بر برنامه‌ریزی دوران پساجنگ و تسهیلات قانونی

در این نشست، موضوعات کلیدی شامل رسیدگی به دغدغه‌های شرکت‌های هواپیمایی در حوزه‌های بیمه، مالیات و امور گمرکی و برنامه‌ریزی برای دوران پساجنگ مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست که تعدادی از معاونان وزیر راه و شهرسازی نیز حضور داشتند، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و معاون برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی هم درخصوص وضعیت عملیاتی فرودگاه‌ها و ناوگان هوایی کشور و اقدامات صورت گرفته و راهکار‌های اجرایی گزارش دادند.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، پرواز
خبرهای مرتبط
افزایش حمل بار از طریق ریل به ۳۲۹ میلیارد تن کیلومتر/ ظرفیت شبکه جاده‌ای تا ۵۰ درصد امکان افزایش بهره‌وری دارد
اصلاح ۱۸۱ نقطه پرتصادف جاده‌ای
شعام درباره ساخت خط آهن رشت-آستارا با روس‌ها تصمیم گیری می‌کند/ آغاز بازسازی پل B۱ کرج + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۴ مهر ۱۴۰۵
ممنوعیت پروازهای نیمه شب برداشته شد+فیلم
توربین ملی کلاس F؛ نماد خودباوری و اقتدار فناورانه در صنعت برق کشور
۴۰ درصد ظرفیت صندلی پروازی کشور در انتظار تعیین تکلیف MDها/ سازمان هواپیمایی: تصمیم فنی است
کلاهبرداری با وعده تحویل ۹۰ روزه خودرو؛ مردم مراقب باشند
واحد مجاز کشتار و پرورش تک سمیان در کشور نداریم + فیلم
استعلام گواهی کسر از حقوق کارمندان از سوی بانک‌ها، آنلاین شد
راهکار بازگشت مرغ به مسیر آرامش و تعادل چیست؟
مزیت‌های سامانه حسام چیست؟+ فیلم
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ثبت نام سجام در ۱۰ روز، ۲ برابر شد
آخرین اخبار
رسوب نهاده‌های دامی و غلات در بنادر/ واردکنندگان خواستار اقدام فوری شدند
اختصاص بیش از ۶ هزار میلیارد تومان از منابع مالیاتی به حوزه حمل‌ونقل
تخم مرغ‌های فله به زودی از سطح بازار جمع آوری می‌شود + فیلم
توقف کامیون‌ها در مرز بازرگان به ۲۵ روز رسید/تحمیل روزانه ۱۵۰ تا ۱۷۵ دلار هزینه به کامیون‌های متوقف در مرز+ فیلم
برنامه دولت برای جبران خسارات سامانه حمل و نقل هوایی و حمایت از شرکت‌های هواپیمایی
افزایش بیش از ۱۸۷ هزار واحد شاخص کل بورس
کلاهبرداری با وعده تحویل ۹۰ روزه خودرو؛ مردم مراقب باشند
مزیت‌های سامانه حسام چیست؟+ فیلم
قیمت خرید تضمینی گندم در دست بررسی است
واحد مجاز کشتار و پرورش تک سمیان در کشور نداریم + فیلم
استعلام گواهی کسر از حقوق کارمندان از سوی بانک‌ها، آنلاین شد
توسعه تجارت با اتصال بازیگران زنجیره حمل‌ونقل دنبال می‌شود
پیگیری توسعه مسیر ریلی ایران به چین با مشارکت راه‌آهن سه کشور
حمل‌ونقل در قیمت تمام‌شده کالا نقش کلیدی دارد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۴ مهر ۱۴۰۵
توربین ملی کلاس F؛ نماد خودباوری و اقتدار فناورانه در صنعت برق کشور
حراج شمش طلای مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
۴۰ درصد ظرفیت صندلی پروازی کشور در انتظار تعیین تکلیف MDها/ سازمان هواپیمایی: تصمیم فنی است
۳ عامل تعیین‌کننده برای تشخیص مسیر بعدی بورس
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ثبت نام سجام در ۱۰ روز، ۲ برابر شد
ممنوعیت پروازهای نیمه شب برداشته شد+فیلم
راهکار بازگشت مرغ به مسیر آرامش و تعادل چیست؟
گام بزرگ سازمان بهینه‌سازی برای پرداخت صرفه‌جویی سوخت پروژه‌های سرمایه‌گذاری ریلی
تأمین کامل برق زمستان در گرو تأمین سوخت نیروگاه‌ها+ فیلم
ضرورت بازنگری در سیاست‌های گردشگری /تعطیلی دفاتر خدمات مسافرتی به دلیل تحریم‌های هوایی
بورس در مسیر بهبود تقاضا؛ احتیاط سرمایه‌گذاران ادامه دارد
هماهنگی کامل بانک‌ها برای اجرای فرآیند تعیین تکلیف حساب‌های مازاد در راستای سامانه حسام
استفاده از سامانه حسام برای مردم رایگان است
دانش‌بنیان شدن ۶۸ واحد تولیدی طی نیمه نخست امسال
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۱۴ مهر