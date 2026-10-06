علیرضا کاظمی با تجلیل از مقام شهید محمود نجفی، وی را نماد ایستادگی معلمان در حوادث اخیر دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در جریان سفر به شهرستان لامرد در جمع خانواده‌های شهدا، مسئولان، فرهنگیان و مردم این شهرستان، با ادای احترام به مقام شهدا و خانواده‌های آنان، اظهار کرد: حضور در شهر لامرد و در جمع مردمی که نماد استقامت، پایداری، ولایتمداری و وفاداری هستند، برای من توفیق بزرگی است.

او با قدردانی از حضور استاندار فارس، نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی و مسئولان شهرستان، اقدامات انجام‌شده برای روایت و تبیین حادثه لامرد را ارزشمند توصیف کرد و گفت: تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت، تولید آثار فرهنگی، تدوین کتاب و پیگیری‌های انجام‌شده در سطوح مختلف، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است.

کاظمی با اشاره به جایگاه خانواده‌های شهدا، افزود: خانواده‌های شهدا از سرمایه‌های بزرگ نظام اسلامی هستند و شهادت، بالاترین فضیلت در فرهنگ قرآنی است.

او تصریح کرد: باید این فرهنگ را به‌درستی به نسل‌های آینده منتقل کنیم و علاوه بر روایت زندگی شهدا، سنت و سیره آنان را نیز برای جامعه تبیین کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان این‌که فرهنگ ایثار و شهادت یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران است، تصریح کرد: امروز بزرگ‌ترین قدرت جمهوری اسلامی ایران، فرهنگ ایثار، شهادت، ایمان و ایستادگی مردم است؛ فرهنگی که قدرت‌های بزرگ را در برابر اراده ملت ایران به زانو درآورده است.

او با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: سال تحصیلی امسال در مدارس کشور با برگزاری یادواره شهدای دانش‌آموز و فرهنگی آغاز شد و فضای مدارس با یاد و نام شهدا همراه شده است.

کاظمی در ادامه با اشاره به حادثه لامرد و ابعاد آن، اظهار کرد: آنچه در لامرد و مینا رخ داد، ابعاد گسترده‌ای داشت و امروز دنیا بیش از گذشته از ابعاد این جنایت آگاه شده است.

او افزود: این حادثه از یک سو دردناک و جانکاه است و از سوی دیگر، جنایتی است که می‌تواند به‌عنوان لکه ننگی در تاریخ کسانی ثبت شود که مدعی حقوق بشر هستند.

وزیر آموزش و پرورش، شهدای دانش‌آموز و فرهنگی این حادثه را از اسناد مظلومیت مردم ایران دانست و گفت: دانش‌آموزان معصوم و بی‌گناهی که در این حادثه به شهادت رسیدند، سند مظلومیت و حقانیت مردم ما هستند.

کاظمی با اشاره به آمار شهدای دانش‌آموز و فرهنگی کشور در جریان جنگ اخیر ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در این حوادث ۲۹۵ دانش‌آموز شهید و ۶۸ معلم فداکار را تقدیم کرده است و شهید محمود نجفی، معلم شهید لامرد، یکی از الگو‌های جامعه تعلیم و تربیت کشور است.

او با تأکید بر مسئولیت آموزش و پرورش در قبال این حادثه خاطرنشان، کرد: در برابر این جنایت، وظیفه سنگینی بر عهده داریم؛ باید در کنار خانواده‌های شهدا باشیم، در صبر و مقاومت آنان مشارکت کنیم و با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، ادبی و رسانه‌ای، ابعاد این جنایت را به جامعه بین‌المللی منتقل کنیم.

کاظمی همچنین بر ضرورت انتقال این روایت به نسل آینده تأکید کرد و گفت: بخش‌هایی از این موضوع در کتاب‌های درسی امسال منعکس شده است، اما به دلیل محدودیت‌های زمانی و اینکه بخش عمده کتاب‌ها پیش از وقوع حادثه به چاپ رسیده بود، امکان پرداخت گسترده به آن وجود نداشت.

او افزود: از ظرفیت فعالیت‌های فوق‌برنامه و سایر برنامه‌های آموزشی و فرهنگی استفاده خواهیم کرد تا روایت این حادثه با جدیت و دقت بیشتری دنبال شود.

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستاورد‌های علمی دانش‌آموزان ایرانی گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم‌ها، فشار‌ها و توطئه‌های مختلف، در عرصه‌های گوناگون به جایگاه‌های مهمی دست یافته است و موفقیت دانش‌آموزان ایرانی در عرصه‌های علمی و المپیاد‌های جهانی، نمونه‌ای از این ظرفیت و توانمندی است.

کاظمی، ایمان به خدا، حرکت حول محور رهبری، وحدت و همدلی مردم و اتکا به ملت را از عوامل اصلی موفقیت کشور دانست و تأکید کرد: اگر بخواهیم در عرصه‌های آینده نیز موفق و سربلند باشیم، باید همین مسیر را ادامه دهیم و از ایجاد شکاف و تفرقه که هدف دشمن است، جلوگیری کنیم.

او در پایان با قدردانی از مردم لامرد، خانواده‌های شهدا و نیرو‌های مسلح، گفت: حضور مردم، صبر، ایستادگی و مقاومت آنان و همچنین تلاش نیرو‌های نظامی و انتظامی، جلوه‌ای از اقتدار و همبستگی ملی بود و ما با شهدا پیمان می‌بندیم که لحظه‌ای از دفاع از این سرزمین و آرمان‌های آنان دست نکشیم.

ابعاد جنایت جنگی لامرد باید برای نسل‌های آینده روایت و ثبت شود

سید موسی موسوی نماینده مردم شهرستان‌های لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی هم در این آئین، اظهار کرد: لامرد در جریان این حادثه چهار دانش‌آموز و یک معلم را از دست داد و ۵۲ دانش‌آموز نیز مجروح شدند.

او با اشاره به وضعیت برخی دانش‌آموزان آسیب‌دیده، افزود: در میان مجروحان، دانش‌آموزانی با آسیب‌های شدید جسمی و عصبی وجود دارند؛ از جمله دانش‌آموزانی که دچار قطع نخاع، آسیب بینایی، اختلال حرکتی و آسیب‌های مغزی شده‌اند.

نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت روایتگری و ثبت ابعاد این حادثه، گفت: این جنایت تا مدتی تحت تأثیر دیگر وقایع و حوادث، آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفت، اما با شکل‌گیری جریان روایتگری و مستندسازی، ابعاد آن در سطح ملی و بین‌المللی بیشتر مطرح شد.

موسوی، ورود موضوع جنایات جنگی لامرد به بیانات رهبر معظم انقلاب و تأکید ایشان بر پیگیری این موضوع را نقطه عطفی در روند پیگیری‌های انجام‌شده دانست و افزود: پس از این تأکید، موضوع در داخل و خارج از کشور بیش از گذشته مطرح شد و ظرفیت‌های مختلف برای تبیین ابعاد حادثه به کار گرفته شد.

او خطاب به وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: درخواست من این است که این جنایت در کتاب‌های درسی ثبت شود؛ چراکه وقتی یک واقعه وارد کتاب‌های درسی شود، مدیران، معلمان و دانش‌آموزان سراسر کشور با ابعاد آن آشنا خواهند شد.

موسوی همچنین خواستاراستفاده ازظرفیت‌های بین‌المللی و آموزشی وزارت آموزش و پرورش، از جمله ظرفیت‌های مرتبط با یونیسف، برای تبیین ابعاد این حادثه شد.

نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به وضعیت معلمان، از وزیر آموزش و پرورش خواست اجرای کامل طرح رتبه‌بندی و رسیدگی به مسائل معیشتی و حقوق و مزایای فرهنگیان را با جدیت بیشتری دنبال کند.

او همچنین با اشاره به سابقه توسعه لامرد پس از انقلاب اسلامی، این شهرستان را یکی از قطب‌های صنعتی جنوب کشور دانست و گفت: لامرد با برخورداری از ساختار و تشکیلات منسجم، در جریان جنگ نیز در خط مقدم قرار داشت و قرارگاه جنگ رمضان با حضور و همراهی همه ارکان شهرستان توانست مدیریت شرایط را برعهده بگیرد.

موسوی با اشاره به نقش خانواده‌های شهدای لامرد در روایتگری این حادثه گفت: خانواده‌های شهدا، با وجود داغ سنگین از دست دادن عزیزانشان، از همان روز‌های نخست برای روایت این واقعه در لامرد، شیراز و تهران پای کار آمدند و در مسیر تبیین حقیقت این حادثه تلاش کردند.

او با قدردانی از خانواده‌های شهدا و همه مسئولان و فرهنگیان حاضر در این مسیر، اظهار کرد: امیدواریم هیچ‌گاه در پیشگاه شهدا و خانواده‌های آنان شرمنده نباشیم. گفتنی است؛ وزیر آموزش و پرورش در پایان از خانوده شهدا تجلیل و تقدیر کرد.

برچسب ها: وزیر آموزش و پرورش ، معلم ، دانش آموز ، شهادت ، شهرستان لامرد و مهر
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