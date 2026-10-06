کاهش سطح آب‌های زیرزمینی باعث می‌شود شهر‌ها به‌آرامی نشست کنند؛ اما یک تجربه در ژاپن نشان می‌دهد که امکان معکوس کردن روند نشست زمین وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - بسیاری از شهرها به دلیل برداشت بیش‌ازحد آب‌های زیرزمینی، به‌آرامی در حال نشست کردن هستند. این مسئله تهدیدی برای مناطق ساحلی محسوب می‌شود، زیرا نشست زمین هم‌زمان با بالا آمدن سطح آب دریاها، خطر وقوع سیل را افزایش می‌دهد.

نکته قابل‌توجه اینکه سطح آب‌های زیرزمینی در یکی از این مناطق بین دهه‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۶۰ میلادی ۳۰ متر افت کرد و باعث شد زمین در برخی نقاط بیش از دو متر نشست کند. با این حال، پس از اعمال مقررات سخت‌گیرانه بر برداشت آب، سطح آب‌های زیرزمینی دوباره شروع به بالا آمدن کرد.

نشست زمین بسیاری از شهرهای بزرگ جهان را تحت تأثیر قرار داده است

در برخی نقاط جاکارتا، زمین سالانه بیش از ۱۰ سانتی‌متر نشست می‌کند؛ موضوعی که دولت اندونزی را بر آن داشته تا به فکر انتقال پایتخت باشد.

شهر ساحلی تیانجین در چین — که حدود ۱۵ میلیون نفر جمعیت دارد — یکی از کانون‌های اصلی نشست زمین است. اگر این روند بدون کنترل ادامه یابد، ممکن است تا سال ۲۱۲۰ میلادی ۱۵ درصد از جمعیت این شهر زیر آب بروند.

وضعیت مشابهی از سن‌دیگو تا شهرهای بزرگ ایران در جریان است؛ در تمام این موارد، پدیده مذکور با نرخ برداشت آب‌های زیرزمینی که فراتر از ظرفیت بازسازی طبیعی این منابع است، ارتباط دارد. 

مطالعات اخیر نشان داده است که تا ۸۰ درصد از نوار ساحلی شهری نیوزیلند دچار نشست زمین شده است؛ پدیده‌ای که در شهرهای ولینگتون و کرایست‌چرچ ممکن است با کاهش سطح آب‌های زیرزمینی مرتبط باشد.

با این حال، تجربه شهر اوساکا در ژاپن نشان داده است که نه‌تنها می‌توان این روند را متوقف کرد، بلکه امکان معکوس کردن نسبی آن نیز وجود دارد.

دانشمندان داده‌های حاصل از ۴۴ چاه را با داده‌های راداری ماهواره‌ای مقایسه کردند. از دهه ۱۹۷۰، نشست زمین متوقف شده و از سال ۱۹۹۶، زمین با میانگین نرخ ۴ میلی‌متر در سال شروع به بالا آمدن کرده است؛ به‌طوری‌که در برخی مناطق، این میزانِ بالا آمدگی به ۱۲ میلی‌متر نیز می‌رسد. هرچه سطح آب سریع‌تر بالا می‌آمد، سطح زمین نیز با سرعت بیشتری بالا می‌رفت.

این تغییرات به وجود گسل‌های زیرزمینی نسبت داده می‌شود که همچون سدهای زیرزمینی عمل کرده و آب را محبوس می‌کنند.

نکته کلیدی این پژوهش — که برای شهرهایی از جاکارتای اندونزی گرفته تا تیانجینِ چین حیاتی است — این است که مدیریت هوشمندانه آب‌های زیرزمینی می‌تواند روند فرونشست زمین را متوقف کند.

این مطالعه در نشریه *Communications Earth & Environment* منتشر شده است.

منبع: Naukatv.ru

برچسب ها: فرونشت زمین ، نشست زمین ، آب های زیرزمینی
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