دبیر ستاد تنظیم بازار استان قم از راه‌اندازی سه مرکز عرضه و فروش اقلام اساسی مورد نیاز مردم با قیمت کمتر از بازار تا هفته آینده خبر داد و گفت: این مراکز در ادامه قابلیت توسعه به هشت مرکز را خواهند داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان- وحید کریمی، دبیر ستاد تنظیم بازار استان قم  با اشاره به مصوبات جلسه ستاد تنظیم بازار استان قم اظهار کرد: با همکاری سازمان میادین شهرداری، در مرحله نخست سه مرکز برای عرضه و فروش اقلام اساسی مورد نیاز مردم راه‌اندازی می‌شود و پیش‌بینی شده است این تعداد در ماه آینده به هشت مرکز افزایش یابد.

وی افزود: بیشتر کالا‌های عرضه‌شده در این مراکز با قیمتی کمتر از بازار به فروش خواهد رسید و تلاش می‌شود با حذف واسطه‌ها، کالا‌های اساسی با قیمت مناسب‌تری در اختیار مردم قرار گیرد.

دبیر ستاد تنظیم بازار استان قم ادامه داد: بخش عمده کالا‌های عرضه‌شده در این مراکز را اقلام اساسی مورد نیاز خانوار‌ها تشکیل می‌دهد و هدف از راه‌اندازی این مراکز، دسترسی مردم به کالا‌های مورد نیاز با قیمت مناسب است.

کریمی همچنین از برنامه‌ریزی برای آغاز توزیع شیر مدارس در مقطع ابتدایی خبر داد و گفت: در جلسه ستاد تنظیم بازار مقرر شد توزیع شیر مدارس در مهرماه با استفاده از ظرفیت واحد‌های تولیدی استان و پس از اعلام قیمت نهایی شیر از سوی واحد‌های تولیدکننده، توسط آموزش و پرورش انجام شود.

وی افزود: قرار بود روند توزیع شیر در هفته دوم مهرماه نهایی شود که این موضوع پس از تعیین و نهایی شدن فرآیند قیمت‌گذاری انجام خواهد شد.

دبیر ستاد تنظیم بازار استان قم، افزایش نظارت بر عملکرد نانوایی‌های استان را از دیگر مصوبات این جلسه عنوان کرد و گفت: در دوره جدید نظارت‌ها، تیم‌های نظارتی برای بررسی فعالیت نانوایی‌ها افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: در این نظارت‌ها، ساعات فعالیت نانوایی‌ها، وضعیت بهداشت و کیفیت پخت نان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و هدف این است که با افزایش تعداد و دفعات نظارت، زمینه فعالیت باکیفیت‌تر نانوایی‌های استان فراهم شود.

منبع:صدا و سیما

برچسب ها: کالاهای اساسی ، تنظیم بازار
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