داوران بازی های هفته هشتم لیگ برتر در فصل جاری مشخص شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- اسامی داوران بازی‌های هفته هشتم لیگ برتر فوتبال در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ اعلام شد که به شرح زیر است:

پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵

* آلومینیوم اراک - ملوان بندرانزلی
داور: میثم حیدری کمک ها: علیرضا ایلدروم، مرتضی یوسف شهریاری، محمدعلی صلاحی داور VAR: وحید زمانی کمک: کیوان علیمحمدی ناظر: رحیم رحیمی مقدم

*نساجی مازندران - ذوب آهن اصفهان
داور: موعود بنیادی فرد کمک ها: وحید سیفی، علی اکبر نوری و میثم عباسپور داور VAR:محمدرضا تارخ کمک: حامد سیری ناظر: رضا عبدوس

*تراکتور تبریز - استقلال تهران
داور: وحید کاظمی کمک‌ها: فرهاد مروجی، بهمن عبدالهی، فرهاد امینی داور VAR: امیر عرب‌براقی کمک‌ها: امیرمحمد داودزاده ناظر: محمدرضا فلاح

*سپاهان - فجر سپاسی شیراز
داور: حسین زمانی کمک‌ها: امیررضا آشور‌ماهانی، احد سلطانی و شاهین یزدانی داور VAR: حسین امیدی کمک: احسان اکبری ناظر: حسن کامرانی فر

*فولاد خوزستان - مس شهربابک
داور: هادی علی‌نیافرد کمک‌ها: علیرضا مرادی، سامان قلاوند، میثم صفاری داور VAR: امیر ایار کمک: فرزاد منصوری ناظر: محسن قهرمانی

*گل‌گهر سیرجان - استقلال خوزستان
داور: مرتضی منصوریان کمک‌ها: محسن بابایی، علی فرزانمنش و شبیر بهروزی داور VAR: ایمان کهیش کمک: سیدحسین حسینی ناظر: نادر جعفری

جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵

*چادرملو اردکان - خیبر خرم‌آباد
داور: پیام حیدری کمک ها: علی احمدی، صادق رستمی، رضا مرادی داور VAR:سیدرضا مهدوی کمک: مسعود حقیقی ناظر: علیرضا کهوری

*پرسپولیس - صنعت نفت آبادان
داور: احمد محمدی کمک‌ها:محمدعلی پورمتقی، حمیدرضا افشون، شهاب محمدی داور VAR:میثم حیدری کمک: دانیال باشنده ناظر: رضا سخندان

شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵

*پیکان تهران - شمس آذر قزوین
داور: غلامرضا ادیبی کمک‌ها: فرهاد فرهادپور، بهزاد پناهی و مهرداد خسروی داور VAR:وحید کاظمی کمک: علیرضا ایلدروم ناظر: اسماعیل صفیری

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال استقلال
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