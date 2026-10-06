وزیر جنگ رژیم اسرائیل دستور افزایش سطح هشدار ارتش و آمادگی برای سناریو‌های مختلف در نوار غزه همزمان با سالگرد ۷ اکتبر را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرد که در آستانه سالگرد عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر، سطح هشدار در ارتش این رژیم تروریستی افزایش یافته است.

دفتر کاتس اعلام کرد که وزیر جنگ به ارتش رژیم تروریستی اسرائیل دستور داده است که همزمان با سالگرد هفتم اکتبر، سطح هشدار خود را افزایش داده و برای احتمالات مختلف در نوار غزه آماده شود.

شایان ذکر است که حملات رژیم تروریستی اسرائیل به نوار غزه طی ماه گذشته نیز با وجود برقراری آتش‌بس ادامه یافت و در موارد مختلف به شهید و زخمی شدن فلسطینیان انجامید. در یکی از حملات ۳۰ سپتامبر، دست‌کم هشت فلسطینی، از جمله یک خبرنگار، کشته شدند و حمله پهپادی به یک خودرو در تل‌الهوی نیز چندین قربانی برجا گذاشت.

بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه، تا ۴ اکتبر شمار شهدای فلسطینی از آغاز جنگ به ۷۴ هزار و ۲۳۷ نفر و شمار مجروحان به بیش از ۱۷۵ هزار نفر رسیده است. این وزارتخانه همچنین اعلام کرده که از زمان آغاز آتش‌بس در اکتبر ۲۰۲۵، یک هزار و ۴۵۴ فلسطینی در حملات رژیم تروریستی اسرائیل کشته و بیش از ۵ هزار نفر زخمی شده‌اند.

در همین حال، رویترز گزارش داده است که از زمان برقراری آتش‌بس، بیش از ۱۴۰۰ فلسطینی در غزه شهید شده‌اند و حملات نظامی رژیم تروریستی اسرائیل همچنان ادامه دارد.

منبع: النشره

برچسب ها: وزیر جنگ اسرائیل ، هفتم اکتبر ، طوفان الاقصی
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