شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از جاده خاکی روستای ریحان آباد ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع از سوی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما در مجاورت کارخانه آرد در روستای ریحان آباد از توابع شهرستان ورامین استان تهران جاده خاکی وجود دارد که تردد را برای اهالی دشوار کرده است. با توجه به اینکه روز‌های پاییزی را سپری می‌کنیم و آغاز بارش باران و برف، این ناهمواری راه ارتباطی مشکلات آنها را دوچندان می‌کند. از سوی دیگر زمین‌های بنیاد تعاون وجود دارد که در حال ساخت است و روبروی آن مجتمع کوثر ۲ واقع شده است. همچنین کانال آبی هم وجود دارد که کم‌کم به شهر متصل شده است. 
وی ما با ارسال فیلمی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

منبع: شهروندخبرنگار - تهران

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برچسب ها: جاده خاکی ، مشکلات مردم ، راه و شهرسازی
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