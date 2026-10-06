معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: تخم‌مرغ‌های فله و فاقد مشخصات به‌زودی از سطح بازار جمع‌آوری خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - وحید صالحی رئیس سازمان دامپزشکی کشور، در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت شناسنامه‌دار کردن تخم‌مرغ‌ها گفت: مطابق با الزامات حاکمیتی، شناسنامه‌دار کردن کالاهای تحت نظارت به‌ویژه تخم‌مرغ خوراکی از اولویت‌های سازمان دامپزشکی است.

وی با اشاره به پیشروی در اجرای برنامه هفتم افزود: در ۱۰ سال اخیر، بسیاری از واحدهای مرغداری تخم‌گذار و بسته‌بندی مستقل با این طرح همراهی کرده‌اند. اکنون سازمان دامپزشکی بر تحقق ۱۰۰ درصدی این فرآیند متمرکز است. در این مسیر، شاهد مقاومت تولیدکنندگان نبوده‌ایم، چراکه هم شهروندان به سمت خرید محصولات شناسنامه‌دار گرایش پیدا کرده‌اند و هم تولیدکنندگان دریافته‌اند که داشتن تاریخ و مبدأ تولید، نوعی مزیت رقابتی و برندسازی محسوب می‌شود. در نهایت، تخم‌مرغ‌های فله و فاقد مشخصات به‌زودی از سطح بازار جمع‌آوری خواهند شد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با تأکید بر حذف تدریجی تخم‌مرغ‌های فله از سطح بازار، اعلام کرد که شناسنامه‌دار کردن تمامی فرآورده‌های خوراکی طبق برنامه هفتم در دستور کار این سازمان قرار دارد.

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برچسب ها: تخم مرغ شناسنامه دار ، بازار تخم مرغ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۲ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
خیلی هم کیفیت عجیبی دارن انگار آب توش هس خیلی رقیق هم مواد داخل تخم مرغ
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