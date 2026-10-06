آمریکا نخستین آزمایش پروازی موشک کروز تهاجمی هایپرسونیک (HACM) را در محدوده آزمایشی وومرا در استرالیا انجام داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - پرتال «وار زون» (TWZ) گزارش داد که آمریکا نخستین آزمایش پروازی موشک کروز تهاجمی هایپرسونیک (HACM) را در یک محدوده آزمایشی در استرالیا انجام داده است.

به نوشته این وب‌سایت، موشک هایپرسونیک نیروی هوایی آمریکا که توسط شرکت ریثئون با همکاری متخصصان استرالیایی توسعه یافته، سرانجام وارد «مرحله آزمایش‌های پروازی» شده است.

بر اساس این گزارش، تاکنون دست‌کم یک آزمایش در محدوده آزمایشی وومرا در استرالیا انجام شده است.

پرتال «وار زون» اعلام کرد برنامه HACM با تأخیر‌های قابل‌توجهی مواجه بوده و نیروی هوایی آمریکا برای حفظ برنامه زمانی، تصمیمی پرریسک اتخاذ کرده و دامنه کلی آزمایش‌ها را کاهش داده است.

به نوشته این رسانه، هدف اعلام‌شده آن است که آمریکا «فرآیند استقرار سریع این سامانه را آغاز کرده و خرید موشک‌های HACM را در سال مالی ۲۰۲۷ انجام دهد.»

یکی از سخنگویان نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد آزمایش‌های HACM در چارچوب «تلاش‌های مستمر و مشترک برای ارتقای قابلیت‌های حمله دوربرد» انجام شده است. وی زمان دقیق انجام این آزمایش‌ها را اعلام نکرد.

مشخصات فنی موشک HACM محرمانه است. با این حال، بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، این موشک از دو مرحله تشکیل شده است: یک تقویت‌کننده موشکی و یک بخش مجهز به موتور اسکرَم‌جت که پس از جدا شدن از تقویت‌کننده، در نهایت به سمت هدف شیرجه می‌رود.

گزارش‌ها حاکی است این موشک قادر است به سرعتی تا ماخ ۷ برسد و برد آن حدود ۵۰۰ کیلومتر است.

منبع: تاس