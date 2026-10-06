رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران از اجرای طرح پایلوت آسفالت پلیمری به طول یک کیلومتر در محور بهشهر ـ نکا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سید رضا سجادی رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران گفت: در راستای ارتقای کیفیت روسازی راه‌ها، افزایش دوام آسفالت و استفاده از روش‌های نوین در عملیات نگهداری راه، اجرای آسفالت پلیمری در بخشی از محور بهشهر ـ نکا به صورت پایلوت در دستور کار قرار گرفته است.

او افزود: این پروژه به طول یک کیلومتر اجرا می‌شود و هدف از اجرای آن، ارزیابی عملکرد آسفالت پلیمری در شرایط اقلیمی و ترافیکی استان و بررسی میزان مقاومت و دوام آن در مقایسه با آسفالت‌های متداول است.

رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران گفت: استفاده از پلیمرو فناوری‌های نوین در روسازی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش عمر مفید راه، کاهش خرابی‌های سطحی و بهینه‌سازی هزینه‌های نگهداری داشته باشد.

سجادی با اشاره به اهمیت محور بهشهر ـ نکا به عنوان یکی از محور‌های پرتردد شرق استان، افزود: اجرای این طرح می‌تواند زمینه مناسبی برای بررسی عملی مزایای آسفالت پلیمری و تصمیم‌گیری برای توسعه استفاده از این نوع روسازی در سایر محور‌های استان فراهم کند در این پروژه آز آسفالت پلیمری به روش خشک با استفاده از گرانول‌های پلیمری استفاده شده است.

برچسب ها: پلیس راه مازندران ، وضعیت راه ها
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