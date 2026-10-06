باشگاه خبرنگاران جوان - برگزاری یادواره شهدای دفاع مقدس و ۱۶ شهید حادثه جنگ رمضان در شهرک زیباشهر، سومین مقتلگاه بزرگ جنگ رمضان در جنوب کشور، بار دیگر جلوه‌ای از پیوند عمیق خادمان مدیریت شهری با فرهنگ ایثار را در بستری از حماسه و مقاومت به تصویر کشید.

محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز در این مراسم با تأکید بر لزوم جاری‌سازی فرهنگ ایثار اظهار داشت: شهدا نماد عزت و سرافرازی کشور هستند و وظیفه مدیریت شهری است که این فرهنگ را در خدمت‌رسانی به مردم ساری و جاری کند.

او در تشریح جزئیات آن شب ناگوار افزود: هفت ماه از واقعه دردناک ۱۴ اسفندماه می‌گذرد؛ شبی که پنج شب پس از آغاز جنگ دوم تحمیلی، محل اسکان ۱۶ هکتاری زیباشهر که نزدیک به ۱۵ سال محلی برای اسکان مهمانان نوروزی بود، هدف هجمه دشمن قرار گرفت. در این حادثه چهار تن از کارکنان شهرداری و دو تن از کارکنان اورژانس در کنار جمعی از ساکنان این منطقه به شهادت رسیدند.

شهردار شیراز با اشاره به وظیفه خطیر مسئولان در قبال خون شهدا و خانواده‌های آنان تصریح کرد: امروز خدمت به مردمی که با خونخواهی قائد شهیدشان و حضور در عرصه‌های مختلف، بیعت خود را با نظام ثابت کرده‌اند، تکلیفی است که با هیچ معیار مادی قابل اندازه‌گیری نیست. مبارزه با استکبار تنها در میدان نبرد نیست، بلکه در کار و تلاش صادقانه برای مردم معنا می‌یابد.

۴۸ سال ایستادگی مردم ایران و حضور حماسی در تمامی صحنه‌ها

اسدی با یادآوری ۴۸ سال ایستادگی مردم ایران و حضور حماسی در تمامی صحنه‌ها گفت: ملت ایران در تمام سال‌های پس از انقلاب، از سیل و سرما تا سختی‌های یخبندان، پای نظام خود ایستاده‌اند و این ایستادگی، پشتوانه اصلی ما برای پیشبرد امور است.

او همچنین با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم، پیروزی نهایی جبهه حق بر استکبار را مسألت کرد.

تربت پاک شهیدان همچون مزار شهدا، یادآور ایثار، فداکاری و فرهنگ شهادت است

محمدرضا هاجری، رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل بیت (ع)، در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگ رمضان، اظهار کرد: تربت پاک شهیدان، همچون مزار شهدا، یادآور ایثار، فداکاری و فرهنگ شهادت است و حضور در کنار شهدا می‌تواند مایه آرامش و بهره‌مندی معنوی انسان باشد.

او با اشاره به وجود مزار شهدای گمنام در شهرک زیباشهر افزود: این توفیق بزرگی برای مردم این منطقه است که در جوار تربت پاک شهید گمنام، یاد و نام شهدا را زنده نگه داشته‌اند و بدون تردید وجود این مزار، برکات معنوی ویژه‌ای برای منطقه به همراه خواهد داشت.

شهدا آبروی محلات هستند

رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل بیت (ع) با بیان اینکه شهدا آبروی محلات هستند، تصریح کرد: شیراز دارای ۱۵۲ محله است و هر محله با نام و یاد شهدای خود هویت، عزت و آبرو می‌یابد. شهدای والامقام زیباشهر نیز بر عزت و آبروی این محله افزوده‌اند و امیدواریم به برکت خون پاک شهدا، شاهد عنایت و توجه ویژه الهی به این منطقه باشیم.

ثبت سالن سرپوشیده به نام شهدای زیباشهر

هاجری همچنین از ثبت سالن سرپوشیده جدیدالاحداث شهرداری به نام شهدای زیباشهر خبر داد و گفت: همین سالن سرپوشیده زیبایی که چند روز قبل افتتاح شد، مزین به نام همین شهدا به عنوان شهدای زیباشهر ثبت خواهد شد و تابلوی آن نیز نصب می‌شود.

این آیین که با حضور جمعی از مقامات لشکری و کشوری، از جمله سردار غلامرضا حسن‌پور رئیس سازمان بسیج کارمندان کشور، و سردار هاشم جمالی جانشین فرماندهی سپاه فجر استان فارس، همراه بود، با تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا به پایان رسید.

گفتنی است، برگزاری این یادواره، تجلی عینی پیوند ناگسستنی میان حافظه جمعی شهر و آرمان‌های والای شهیدان بود. پاسداشت شهدا، نه تنها تکریم مقام شامخ جان‌فشانان، بلکه بازخوانی مسیری است که با ایثار و خون شهیدان ترسیم شده و تا ابد الهام‌بخش ایستادگی و عزت در جامعه خواهد بود.

منبع: شهرداری شیراز