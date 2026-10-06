رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران  توضیح داد: در شرایط عادی، کامیون باید طی مدت کوتاهی از مرز عبور کند، اما زمانی که خودرو برای روز‌های طولانی متوقف می‌شود، هزینه‌های اضافی به صاحبان کالا تحمیل خواهد شد. به ازای هر روز توقف نیز حدود ۱۵۰ تا ۱۷۵ دلار هزینه جریمه و توقف به هزینه حمل اضافه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به تغییرات ایجادشده در مسیرهای حمل‌ونقل کالا گفت: در برخی مسیرها، جابه‌جایی کالا بین قطارهای مختلف و توقف‌های ناشی از مسائل فنی، زمان انتقال محموله‌ها را به ۲۱ تا ۳۰ روز افزایش داده است.

سنندجی اظهار کرد: در شرایط فعلی، تغییر قابل‌توجهی در زیرساخت و مسیر ریلی ایجاد نشده، اما تغییر در حجم و نحوه جابه‌جایی کالا باعث افزایش زمان انتقال محموله‌ها شده است.

وی افزود: به‌عنوان نمونه، قطاری که از چین حرکت می‌کند، در برخی نقاط باید محموله خود را به قطار دیگری منتقل کند. این قطار پس از رسیدن به مرز نیز باید مجدداً وارد شبکه ریلی ایران شود. انجام این فرآیندها طبیعتاً زمان‌بر است و بخشی از زمان ۲۱ تا ۳۰ روزه جابه‌جایی کالا به همین فرآیندهای انتقال و تغییر قطار مربوط می‌شود.

 رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران با بیان اینکه در حال حاضر مشکل اساسی در حرکت قطارها وجود ندارد، گفت: امروز در حوزه ریلی، جابه‌جایی کالا در حال انجام است و ظرفیت موجود برای حرکت قطارها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سنندجی ادامه داد: در حوزه حمل‌ونقل دریایی نیز از برخی مسیرها کالا وارد کشور می‌شود و در بعضی نقاط، ورود کالا به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده انجام می‌گیرد.

وی درباره وضعیت حمل‌ونقل جاده‌ای نیز گفت: با وجود مشکلات قابل‌توجه در مرزهای کشور، جابه‌جایی کالا از طریق جاده ادامه دارد، اما توقف کامیون‌ها در مرزها یکی از چالش‌های اصلی این بخش است.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران  با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد درباره کاهش ایستایی در مرزها افزود: قرار است با ایجاد پس‌کرانه‌ها، بخشی از عملیات گمرکی پیش از رسیدن کامیون به مرز انجام شود تا کامیون‌ها در مرز متوقف نشوند. اجرای این طرح می‌تواند به کاهش زمان توقف و تسهیل تردد کامیون‌ها کمک کند.

سنندجی با اشاره به حجم بالای کامیون‌های متوقف در مرزها اظهار کرد: در برخی مرزهای کشور، از جمله بازرگان و ریمدان، هزاران کامیون در صف انتظار قرار دارند و بسته به ظرفیت و شرایط هر مرز، تعداد کامیون‌های متوقف می‌تواند به بیش از سه تا چهار هزار دستگاه برسد.

وی افزود: در مرز بازرگان، توقف کامیون‌ها در برخی موارد به بیش از ۲۳ تا ۲۵ روز می‌رسد. این توقف‌های طولانی علاوه بر ایجاد اختلال در زنجیره تأمین، هزینه جابه‌جایی کالا را نیز افزایش می‌دهد.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران  توضیح داد: در شرایط عادی، کامیون باید طی مدت کوتاهی از مرز عبور کند، اما زمانی که خودرو برای روزهای طولانی متوقف می‌شود، هزینه‌های اضافی به صاحبان کالا تحمیل خواهد شد. به ازای هر روز توقف نیز حدود ۱۵۰ تا ۱۷۵ دلار هزینه جریمه و توقف به هزینه حمل اضافه می‌شود.

سنندجی تأکید کرد: بنابراین کاهش ایستایی در مرزها و انتقال فرآیندهای گمرکی به پس‌کرانه‌ها می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه و زمان جابه‌جایی کالا داشته باشد و از تحمیل هزینه‌های مضاعف به تجارت خارجی جلوگیری کند.

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برچسب ها: حمل‌ونقل ، کامیون
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