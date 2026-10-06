بلغارستان اعلام کرد دو کشتی تجاری در منطقه انحصاری اقتصادی این کشور در دریای سیاه هدف حمله پهپادی قرار گرفتند که در پی آن یک کشتی غرق کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دولت بلغارستان امروز سه‌شنبه اعلام کرد دو کشتی تجاری در منطقه انحصاری اقتصادی این کشور در دریای سیاه هدف حمله پهپاد‌ها قرار گرفتند و خواستار برگزاری نشست اضطراری برای بررسی پیامد‌های این حادثه شد.

اداره نجات دریایی بلغارستان اعلام کرد یکی از کشتی‌های هدف قرار گرفته به نام «ALFA WATAN» با پرچم توگو، در پی این حمله غرق شده است.

همچنین کشتی «ABLE» با پرچم پالائو دچار آتش‌سوزی شد و هر ۱۸ خدمه آن توسط کشتی مسافربری بلغاری «دیوسکوریا» نجات یافتند. گزارش‌هایی نیز درباره زخمی شدن شماری از آنها منتشر شده است.

«رومن نیکولوف»، مدیر مرکز هماهنگی عملیات نجات دریایی در وارنا، به رادیو عمومی بلغارستان گفت: «یکی از دو کشتی واقعا غرق شده است.» وی افزود خدمه کشتی غرق‌شده همچنان مفقود هستند.

این نخستین حادثه از این نوع در بلغارستان نیست. در ماه اوت گذشته نیز از انفجار یک پهپاد در نزدیکی شهرک کاردام بلغارستان خبر داده شد که گفته شد از همان نوع پهپاد‌های مورد استفاده ارتش اوکراین بوده است. مقام‌های بلغاری پس از آن حادثه از تقویت سامانه‌های دفاعی و اقدامات کنترل مرزی خبر دادند.

منبع: المیادین