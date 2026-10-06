باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست مشترک فرماندار شهرستان سروستان با مدیر تعاون روستایی استان فارس، توافق‌های راهبردی برای تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، کاهش ضایعات و تسهیل عرضه مستقیم کالا به دست مصرف‌کننده صورت گرفت.

بر اساس این توافق، احداث زیرساخت‌های نوین نظیر سردخانه، سورتینگ و بسته‌بندی در شهرک صنعتی سروستان و همچنین راه‌اندازی «روستا‌بازار» برای حذف واسطه‌ها، به‌عنوان اولویت‌های اجرایی شبکه تعاون روستایی در این شهرستان تعیین شد.

بتول معلم، فرماندار شهرستان سروستان، در این دیدار با تأکید بر اینکه کشاورزی موتور محرک اقتصاد این منطقه است، اظهار کرد: پتانسیل بالای سروستان در تولید محصولات باغی و زراعی بر کسی پوشیده نیست، اما حلقه مفقوده این عرصه، نبود زیرساخت‌های لازم برای فرآوری و نگهداری محصولات است.

او افزود: تمرکز ما بر تکمیل زنجیره تأمین است. ایجاد سردخانه و واحد‌های سورتینگ و بسته‌بندی نه تنها از ضایعات محصولات کشاورزی که سالانه بخش بزرگی از دسترنج کشاورزان را هدر می‌دهد جلوگیری می‌کند، بلکه با برندسازی و بسته‌بندی مناسب، ارزش‌افزوده کالا‌های تولیدی را به‌طور چشمگیری ارتقا خواهد داد.

حذف واسطه‌ها با راه‌اندازی «روستا‌بازار»

سید احمد احمدی‌زاده، مدیر تعاون روستایی استان فارس، نیز با استقبال از رویکرد فرماندار سروستان، از برنامه‌ریزی برای ایجاد «روستا‌بازار» در این شهرستان خبر داد.

او تصریح کرد: اولویت ما در شبکه تعاون روستایی، کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌های غیرضروری است. اختصاص زمین و فضای مناسب برای احداث روستا‌بازار، گامی اساسی در جهت عرضه مستقیم محصولات از باغ و مزرعه به سفره مردم است که ضمن کاهش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده، سود واقعی را به جیب تولیدکننده و کشاورز بازمی‌گرداند.

توسعه اقتصادی با بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌های زنان

یکی دیگر از محور‌های کلیدی این گفت‌و‌گو، تقویت نقش زنان روستایی در اقتصاد محلی بود. فرماندار سروستان با اشاره به توانمندی‌های تعاونی‌های زنان، خواستار حمایت‌های ویژه از این تشکل‌ها شد تا با توسعه صنایع دستی و محصولات فرآوری شده خانگی، نقش‌آفرینی اقتصادی بانوان در اقتصاد روستایی تقویت شود. در همین راستا، مقرر شد ظرفیت‌های آموزشی و اعتباری شبکه تعاون روستایی برای ارتقای کیفی این تعاونی‌ها بسیج شود.

مشارکت در شهرک صنعتی؛ استراتژیِ جهش تولید

مدیر تعاون روستایی استان از آمادگی کامل برای مشارکت در توسعه زیرساخت‌های شرکت تعاونی باغداران سروستان واقع در شهرک صنعتی خبر داد. این همکاری به معنای تبدیل شدن شهرک صنعتی سروستان به قطبی برای فرآوری و صادرات محصولات کشاورزی منطقه است.

احمدی‌زاده تأکید کرد: این هم‌افزایی با مدیریت شهرستان، مدل موفقی از مشارکت بخش دولتی و تشکل‌های مردم‌نهاد برای جهش تولید در بخش کشاورزی خواهد بود.

در پایان این دیدار، طرفین بر تداوم پیگیری‌های مشترک برای تخصیص بودجه و رفع موانع اجرایی تأکید کردند. انتظار می‌رود با عملیاتی شدن این توافقات در ماه‌های آینده، شهرستان سروستان به یکی از کانون‌های موفق در حوزه صنایع تبدیلی کشاورزی و بازاریابی مستقیم محصولات در سطح استان فارس تبدیل شود که نتیجه مستقیم آن پایداری امنیت شغلی کشاورزان و توسعه اقتصادی شهرستان خواهد بود.