لرستان؛ تماشای بهار میان صخره و دشت + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - لرستان در میان رشته‌کوه‌های زاگرس، سرزمینی کوهستانی با پیشینه‌ای کهن است که بهار، چهره‌ای تازه به آن می‌بخشد؛ دشت‌های کشاورزی در دامنه کوه‌ها سبز می‌شوند و مزارع برنج و کلزا، روستا‌ها و شهر‌های استان را در میان رنگ‌های بهاری احاطه می‌کنند.

هرچه مسیر در جاده‌های کوهستانی ادامه پیدا می‌کند، طبیعت بکر زاگرس بیشتر خودنمایی می‌کند؛ بلوط‌های کهنسال، دام‌های در حال چرا، صخره‌های پوشیده از سبزی و جویبار‌هایی که از ارتفاعات جاری می‌شوند، تصویری از پیوند دیرینه زندگی و طبیعت در لرستان به وجود آورده‌اند.