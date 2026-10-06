باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - کمال ممیش‌اوغلو، وزیر بهداشت ترکیه، اعلام کرد هشت نفر که در حادثه‌ای در یک مدرسه متوسطه در منطقه باشاک‌شهیر استانبول زخمی شده‌اند، روز سه‌شنبه همچنان در بیمارستان بستری هستند و یک نفر از آنها در وضعیت وخیم و دو نفر در وضعیت متوسط تا وخیم قرار دارند.

این حادثه صبح روز سه‌شنبه در مدرسه‌ای در محله کایاباشی رخ داد. دفتر استانداری استانبول در ابتدا اعلام کرد که پنج دانش‌آموز حدود ساعت ۸:۴۰ صبح در جریان یک درگیری زخمی شده‌اند؛ اما گزارش‌های محلی جداگانه، این حادثه را حمله با چاقو از سوی یک دانش‌آموز سابق توصیف کردند.

ممیش‌اوغلو در پیامی در شبکه‌های اجتماعی گفت: «برای دانش‌آموزانمان که در درگیری در یکی از مدارس متوسطه باشاک‌شهیر زخمی شده‌اند و خانواده‌های آنها، آرزوی بهبودی سریع دارم.»

وی افزود: «درمان هشت فرد زخمی‌شده در این حادثه، از جمله یک نفر در وضعیت وخیم و دو نفر در وضعیت متوسط تا وخیم، در بیمارستان‌های ما ادامه دارد و وضعیت سلامت آنها را از نزدیک پیگیری می‌کنیم.»

گزارش‌های جداگانه از حمله با چاقو

بر اساس گزارش‌های محلی، یک دانش‌آموز دختر دبیرستانی که پیش‌تر از مدرسه متوسطه امام خطیب شیخ شمیل کایاشهیر فارغ‌التحصیل شده بود، با پوشیدن لباس فرم وارد مدرسه سابق خود شد و با چاقو به دانش‌آموزان حمله کرد.

این گزارش‌ها در ابتدا از زخمی شدن شش دانش‌آموز خبر داده و مدعی شده بودند که این دانش‌آموز سابق مشکلات روانی داشته است.

بر اساس این گزارش‌ها، پلیس پس از وقوع حادثه این دختر را بازداشت کرد.

نیرو‌های پلیس و تیم‌های امدادی به محل مدرسه اعزام شدند و مجروحان پس از دریافت کمک‌های اولیه، برای ادامه درمان به بیمارستان‌های نزدیک منتقل شدند.

استانداری استانبول تحقیق درباره حادثه را آغاز کرد

دفتر استانداری استانبول اعلام کرد پنج دانش‌آموز در حادثه‌ای که آن را درگیری میان دانش‌آموزان توصیف کرد، زخمی شده‌اند.

مجروحان با آمبولانس به بیمارستان‌های نزدیک منتقل شدند و تحقیقات درباره این حادثه آغاز شده است.

پس از وقوع حادثه، والدین دانش‌آموزان به مدرسه مراجعه کردند و خواستار اطلاع از وضعیت فرزندان خود شدند.

پلیس نیز با استقرار نیرو در اطراف مدرسه، تدابیر امنیتی برقرار کرد و مقام‌های مسئول تحقیقات درباره ابعاد و چگونگی وقوع این حادثه را ادامه دادند.

منبع: ترکیه امروز