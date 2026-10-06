وزیر بهداشت ترکیه اعلام کرد در پی حادثه‌ای در یک مدرسه در منطقه باشاک‌شهیر استانبول، هشت نفر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - کمال ممیش‌اوغلو، وزیر بهداشت ترکیه، اعلام کرد هشت نفر که در حادثه‌ای در یک مدرسه متوسطه در منطقه باشاک‌شهیر استانبول زخمی شده‌اند، روز سه‌شنبه همچنان در بیمارستان بستری هستند و یک نفر از آنها در وضعیت وخیم و دو نفر در وضعیت متوسط تا وخیم قرار دارند.

این حادثه صبح روز سه‌شنبه در مدرسه‌ای در محله کایاباشی رخ داد. دفتر استانداری استانبول در ابتدا اعلام کرد که پنج دانش‌آموز حدود ساعت ۸:۴۰ صبح در جریان یک درگیری زخمی شده‌اند؛ اما گزارش‌های محلی جداگانه، این حادثه را حمله با چاقو از سوی یک دانش‌آموز سابق توصیف کردند.

ممیش‌اوغلو در پیامی در شبکه‌های اجتماعی گفت: «برای دانش‌آموزانمان که در درگیری در یکی از مدارس متوسطه باشاک‌شهیر زخمی شده‌اند و خانواده‌های آنها، آرزوی بهبودی سریع دارم.»

وی افزود: «درمان هشت فرد زخمی‌شده در این حادثه، از جمله یک نفر در وضعیت وخیم و دو نفر در وضعیت متوسط تا وخیم، در بیمارستان‌های ما ادامه دارد و وضعیت سلامت آنها را از نزدیک پیگیری می‌کنیم.»

 گزارش‌های جداگانه از حمله با چاقو

بر اساس گزارش‌های محلی، یک دانش‌آموز دختر دبیرستانی که پیش‌تر از مدرسه متوسطه امام خطیب شیخ شمیل کایاشهیر فارغ‌التحصیل شده بود، با پوشیدن لباس فرم وارد مدرسه سابق خود شد و با چاقو به دانش‌آموزان حمله کرد.

این گزارش‌ها در ابتدا از زخمی شدن شش دانش‌آموز خبر داده و مدعی شده بودند که این دانش‌آموز سابق مشکلات روانی داشته است.

بر اساس این گزارش‌ها، پلیس پس از وقوع حادثه این دختر را بازداشت کرد.

نیرو‌های پلیس و تیم‌های امدادی به محل مدرسه اعزام شدند و مجروحان پس از دریافت کمک‌های اولیه، برای ادامه درمان به بیمارستان‌های نزدیک منتقل شدند.

استانداری استانبول تحقیق درباره حادثه را آغاز کرد

دفتر استانداری استانبول اعلام کرد پنج دانش‌آموز در حادثه‌ای که آن را درگیری میان دانش‌آموزان توصیف کرد، زخمی شده‌اند.

مجروحان با آمبولانس به بیمارستان‌های نزدیک منتقل شدند و تحقیقات درباره این حادثه آغاز شده است.

پس از وقوع حادثه، والدین دانش‌آموزان به مدرسه مراجعه کردند و خواستار اطلاع از وضعیت فرزندان خود شدند.

پلیس نیز با استقرار نیرو در اطراف مدرسه، تدابیر امنیتی برقرار کرد و مقام‌های مسئول تحقیقات درباره ابعاد و چگونگی وقوع این حادثه را ادامه دادند.

منبع: ترکیه امروز

برچسب ها: استامبول ، چاقوکشی
خبرهای مرتبط
اردوغان: جای جنایتکاران جنگی پشت تریبون سازمان ملل نیست
کرملین: روسیه آماده گفت‌و‌گو درباره امنیت دریای سیاه است
مقام عراقی: نیرو‌های آمریکایی تا ۳۰ سپتامبر از عراق خارج می‌شوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای ترامپ: آمریکا آماده گفت‌وگوی مستقیم با ایران است
هذیان گویی ترامپ: لس‌آنجلس و سن‌دیگو ممکن است در جریان جنگ با ایران نابود شوند
میرشایمر: گودزیلای ترامپ به ایران نمی‌رسد!
بالگرد آمریکایی در دریای سرخ ناپدید شد
نشست محرمانه مقام‌های ارشد ترامپ در کمپ دیوید
اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه از چه عواملی نشأت می‌گیرد؟
ارزیابی سیا: اسرائیل در معرض خطر جنگ داخلی و فروپاشی رژیم قرار دارد
ترامپ با اعدام عامل کشتار فورت هود با جوخه آتش موافقت کرد
گوترش در پاکستان؛ کشمیر و نقش اسلام‌آباد در تحولات منطقه‌ای روی میز
سرقت اطلاعات نزدیک به ۹۵۰ هزار عضو یک شرکت ژاپنی در حمله سایبری
آخرین اخبار
حمله با چاقو در مدرسه‌ای در استانبول؛ ۸ دانش‌آموز زخمی شدند
حمله پهپادی به دو کشتی تجاری در آب‌های بلغارستان
نخستین آزمایش پروازی موشک هایپرسونیک آمریکا
افزایش آماده‌باش ارتش اسرائیل در آستانه سالگرد ۷ اکتبر
سازمان ملل: آوارگی بیش از ۱۸۴ هزار نفر در یمن
بانک جهانی: اقتصاد خاورمیانه در سال جاری، ۲.۱ درصد کوچک می‌شود
کاهش قیمت نفت در آسیا در سایه نگرانی از اختلال عرضه
عربستان: ۳ نفر در حمله به فرودگاه‌های نجران و جیزان زخمی شدند
سرقت اطلاعات نزدیک به ۹۵۰ هزار عضو یک شرکت ژاپنی در حمله سایبری
گوترش در پاکستان؛ کشمیر و نقش اسلام‌آباد در تحولات منطقه‌ای روی میز
میرشایمر: گودزیلای ترامپ به ایران نمی‌رسد!
تداوم حملات اسرائیل به غزه؛ ۲ فلسطینی دیگر شهید شدند
ارزیابی سیا: اسرائیل در معرض خطر جنگ داخلی و فروپاشی رژیم قرار دارد
ترامپ با اعدام عامل کشتار فورت هود با جوخه آتش موافقت کرد
گفت‌وگوی تلفنی روبیو و نتانیاهو در مسیر ایسلند
یمن: خسارات نیرو‌های سعودی بی‌سابقه بوده است
هذیان گویی ترامپ: لس‌آنجلس و سن‌دیگو ممکن است در جریان جنگ با ایران نابود شوند
بالگرد آمریکایی در دریای سرخ ناپدید شد
نشست محرمانه مقام‌های ارشد ترامپ در کمپ دیوید
اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه از چه عواملی نشأت می‌گیرد؟
ادعای ترامپ: آمریکا آماده گفت‌وگوی مستقیم با ایران است
بیانیه مشترک کشورهای عضو پیمان مکه
ونس: انتقال بمب‌افکن‌های آمریکا از انگلیس برای حفاظت از نیروها انجام شد
آتش‌سوزی در ناو هواپیمابر هسته‌ای «شارل دوگل» فرانسه
مقام آمریکایی: واشنگتن از عربستان در مقابله با حملات انصارالله حمایت می‌کند
شنیده شدن چندین انفجار در ریاض؛ فرودگاه پرواز‌ها را متوقف کرد
سه نفتکش در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند
چراغ سبز آمریکا به فروش میلیاردی تسلیحات به سه کشور عربی
المشاط: «معادلات یمن» تا پایان حملات و محاصره عربستان ادامه دارد
رشتنیکوف: اختلال در هرمز تجارت جهانی را با پیامدهای طولانی‌مدت مواجه می‌کند