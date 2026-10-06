باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها برای سال سوم اجرا با افزایش چشم‌گیر اعتبارات همراه شده است و این بدان معناست که بخش و حجم بیشتری از مالیات در سال جاری با نظر مودیان در پروژه‌های زیرساختی مدنظر خود مردم هزینه خواهد شد.

اختصاص بیش از ۶ هزار میلیارد تومان از منابع مالیاتی با نظر مودیان به پروژه‌های حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی در سال ۱۴۰۵، ظرفیت قابل توجهی برای پیوند دادن منابع مالیاتی با پروژه‌های ملموس توسعه‌ای ایجاد می‌کند. استمرار این رویکرد می‌تواند منابع مالیاتی را در مسیر پروژه‌هایی قرار دهد که علاوه بر برخورداری از آثار مستقیم عمرانی، دارای زنجیره گسترده‌ای از آثار اقتصادی و اجتماعی هستند. حمل‌ونقل به دلیل ارتباط گسترده با تولید، تجارت، اشتغال و رفاه عمومی، یکی از حوزه‌هایی است که هدایت منابع مالیاتی به آن می‌تواند آثار چندلایه‌ای ایجاد کند و در نهایت بخشی از منابع حاصل از مالیات را به سرمایه‌ای برای توسعه زیرساخت و تقویت اقتصاد ملی تبدیل کند.

بامری عضو هیات رئیسه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس درباره طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها گفت: افزایش منابع و اعتبارات طرح نشان‌دار کردن مالیات در سال ۱۴۰۵ می‌تواند ظرفیت مناسبی برای تأمین مالی پروژه‌های مورد نیاز کشور ایجاد کند. اینکه منابع مالیاتی به پروژه‌های مشخص و اولویت‌دار اختصاص پیدا کند، کمک می‌کند این منابع در مسیر نوسازی و توسعه زیرساخت‌ها و رفع نیاز‌های اساسی کشور به کار گرفته شود.

وی ادامه داد: یکی از محور‌های اصلی تامین مالی در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها نیز در بخش مرتبط با بازسازی کشور است. بامری افزود: اگر ظرفیت طرح نشان‌دار کردن مالیات در کنار سایر منابع تأمین مالی قرار گیرد و با اولویت‌بندی دقیق به پروژه‌ها و بخش‌های مورد نیاز اختصاص یابد، می‌تواند در تقویت تولید، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال مؤثر باشد.

نایب‌رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات، از انتخاب مستقیم مودی در زمینه به کارگیری منابع مالیاتی پرداختی خود در جهت یک پروژه عمرانی و زیرساختی مشخص تا استفاده هدفمند از منابع مالیاتی، می‌تواند به حفظ ظرفیت بازسازی کشور، استمرار تولید و اشتغال و تقویت چرخه اقتصادی کشور کمک کند و ضروری است اجرای این برنامه‌ها با زمان‌بندی مشخص و سرعت مناسب دنبال شود.