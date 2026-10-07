رئیس سازمان چای کشور از رشد ۱۷ درصدی تولید برگ سبز چای خبر داد و گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۱۰۷ هزار تن برگ سبز چای برداشت شده و ۲۴ هزار تن چای خشک در کشور تولید شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -  حبیب جهانساز با اشاره به آخرین وضعیت تولید برگ سبز چای اظهار کرد: چین چهارم برداشت برگ سبز چای تا پایان مهرماه ادامه دارد و تاکنون ۱۰۷ هزار تن برگ سبز چای برداشت شده است که نشان‌دهنده رشد ۱۷ درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

وی افزود: از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۲۴ هزار تن چای خشک در کشور تولید شده است. با توجه به شرایط خاص کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم، اولویت اصلی تولید چای، تأمین نیاز بازار داخلی است.

جهانساز ارزش اقتصادی برگ سبز چای تولیدشده را ۳ هزار و ۸۴۲ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تاکنون ۸۸ درصد مطالبات چایکاران، معادل ۳ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان، پرداخت شده است. از این میزان، ۷۰ درصد قدرالسهم دولت و ۹۳ درصد قدرالسهم کارخانجات پرداخت شده است.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به صادرات چای خشک گفت: تاکنون ۴ هزار تن چای خشک به کشورهای مقصد صادر شده که برای کشور ۸ میلیون دلار ارزآوری داشته است.

وی ادامه داد: بخش عمده چای خشک تولیدشده نیز توسط کارخانجات، صنایع تبدیلی و واحدهای بسته‌بندی وارد بازار داخلی شده و برای تأمین نیاز مصرف‌کنندگان عرضه شده است.

پرداخت تسهیلات برای احیای باغات چای

جهانساز همچنین از پرداخت تسهیلات برای اصلاح، احیا و به‌زراعی باغات چای و بهسازی کارخانجات در نیمه دوم سال خبر داد و گفت: این تسهیلات از محل منابع صندوق حمایت از توسعه صنعت چای یا سرمایه‌گذاری این صندوق در بانک‌های عامل پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به حمایت‌های مالی برای احیای باغات چای افزود: برای احیای باغات، به ازای هر هکتار ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات ارزان‌قیمت پرداخت می‌شود. همچنین برای اصلاح باغات ۱۷۰ میلیون تومان، هرس کمربر ۱۰۰ میلیون تومان و هرس کف‌بر ۱۵۰ میلیون تومان به ازای هر هکتار پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان چای کشور درباره تسهیلات سرمایه در گردش نیز گفت: تسهیلات سرمایه در گردش با بازپرداخت یک‌ساله و از محل بهای برگ سبز سال آینده پرداخت می‌شود. سال گذشته به ازای هر هکتار ۱۰ میلیون تومان تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت شد که این میزان در سال جاری افزایش خواهد یافت.

افزایش سطح زیرکشت چای

جهانساز با تأکید بر ضرورت صیانت از باغات چای، تغییر کاربری غیرمجاز این باغات را خط قرمز وزارت جهاد کشاورزی دانست و تصریح کرد: در کنار جلوگیری از تغییر کاربری و اجرای برنامه‌های احیا و اصلاح باغات، سطح زیرکشت چای کشور به ۲۲ هزار هکتار رسیده است.

برچسب ها: برگ سبز چای ، تولید چای
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