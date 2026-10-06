باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیرو‌های مسلح یمن امروز سه‌شنبه اعلام کردند که دو عملیات نظامی را با استفاده از موشک‌های بالستیک علیه فرودگاه بین‌المللی ابها و اردوگاه الدغریر در منطقه جازان در جنوب غربی عربستان سعودی انجام داده‌اند.

سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، با اعلام اینکه «اولین عملیات، فرودگاه بین‌المللی ابها را هدف قرار داد»، تاکید کرد که موشک مستقیما به هدف اصابت کرده و منجر به اختلال در ترافیک هوایی این فرودگاه شده است.

سرتیپ سریع بار دیگر به شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی در مورد ادامه پرواز در حریم هوایی عربستان سعودی هشدار داد و آن را به عنوان «صحنه عملیات نظامی» به استثنای حریم هوایی مکه و مدینه دانست.

در همین راستا، نیرو‌های مسلح یمنی اعلام کردند که با تعدادی موشک بالستیک «نیرو‌های سعودی در اردوگاه الدغریر در منطقه جازان» را هدف قرار داده‌اند و خاطرنشان کردند که این حملات منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر شده و آمبولانس‌ها به محل مورد اصابت رسیده‌اند.

اداره کل هواپیمایی کشوری عربستان سعودی ساعتی پیش از این اعلام کرده بود که فرودگاه بین‌المللی ملک عبدالله بن عبدالعزیز در جازان و فرودگاه بین‌المللی نجران عصر دوشنبه هدف حمله قرار گرفتند که در نتیجه آن سه نفر زخمی شدند و خسارات مادی به بار آمد.

منبع: اسپوتنیک