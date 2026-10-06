یمنی‌ها با اعلام عملیات موشکی جدید علیه اهداف نظامی در عربستان به کشور‌ها هشدار دادند به جز مکه و مدینه، آسمان عربستان جزئی از منطقه جنگی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیرو‌های مسلح یمن امروز سه‌شنبه اعلام کردند که دو عملیات نظامی را با استفاده از موشک‌های بالستیک علیه فرودگاه بین‌المللی ابها و اردوگاه الدغریر در منطقه جازان در جنوب غربی عربستان سعودی انجام داده‌اند.

سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، با اعلام اینکه «اولین عملیات، فرودگاه بین‌المللی ابها را هدف قرار داد»، تاکید کرد که موشک مستقیما به هدف اصابت کرده و منجر به اختلال در ترافیک هوایی این فرودگاه شده است.

سرتیپ سریع بار دیگر به شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی در مورد ادامه پرواز در حریم هوایی عربستان سعودی هشدار داد و آن را به عنوان «صحنه عملیات نظامی» به استثنای حریم هوایی مکه و مدینه دانست.

در همین راستا، نیرو‌های مسلح یمنی اعلام کردند که با تعدادی موشک بالستیک «نیرو‌های سعودی در اردوگاه الدغریر در منطقه جازان» را هدف قرار داده‌اند و خاطرنشان کردند که این حملات منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر شده و آمبولانس‌ها به محل مورد اصابت رسیده‌اند.

اداره کل هواپیمایی کشوری عربستان سعودی ساعتی پیش از این اعلام کرده بود که فرودگاه بین‌المللی ملک عبدالله بن عبدالعزیز در جازان و فرودگاه بین‌المللی نجران عصر دوشنبه هدف حمله قرار گرفتند که در نتیجه آن سه نفر زخمی شدند و خسارات مادی به بار آمد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: جنگ یمن ، حمله به عربستان ، حمله به یمن
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۰ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
خداقوت برادریمنی سلام درود خداوند تبارک وتعالی برشما
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۹ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
کاخ های پوشالی و شیطانی شان را هدف قرار دهید تا بدانند که هیچ ... نیستند.
پادشاهان تحمیلی و ظالم شان را بزنید تا ملت هایشان از اسارت آزاد شوند.
پرده داری کعبه حق مسلمانان است نه وهابیون مخالف اسلام
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۱ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
خخخخخخخخخخخخخخخخخ
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۹ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
بزن ک خوب میزنی

مسلمان کشی تو خون سعودی ها هس
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۷ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
آفرین بر این صلابت و شجاعت آفرین و خدا یار و یاورتان باد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۵ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
(بزن که خوب می زنی) مز دوران جزء زبان زور چیزی
نمی فهمند. به امید خدا با همین دست فرمان بروید
پیروز میدان هستید.
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