فرمانده انتظامی استان از کشف یک تن تریاک و حشیش در محورهای مواصلاتی استان و دستگیری ۱۳ نفر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار "علیرضا دلیری" گفت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر از جابه جایی یک محموله مواد مخدر از طریق محورهای مواصلاتی استان یزد به دیگر استان ها مطلع شدند.

وی ادامه داد: ماموران پلیس با تشکیل تیم های عملیاتی و با چندین روز تلاش شبانه روزی و کنترل محورهای مواصلاتی، موفق به شناسایی هفت دستگاه خودروی سبک و سنگین مربوط به قاچاقچیان در عملیات های منسجم و هماهنگ در محورهای اصلی و فرعی یزد شدند و آنها را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد افزود: در این عملیات ها از این خودروها یک تن مواد مخدر شامل ۸۵۰ کیلو تریاک و ۱۵۰ کیلوگرم حشیش کشف و ۱۳ قاچاقچی اصلی و سردسته باندهای واردکننده موادافیونی دستگیر شدند.

سردار دلیری در ادامه ضمن اشاره به اقدامات پلیس استان یزد در مبارزه بی امان با سوداگران مرگ خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۳۱ باند اصلی تهیه و توزیع موادافیونی توسط ماموران پلیس یزد متلاشی شده است.

منبع ایرنا 

برچسب ها: موادمخدر ، پلیس مبارزه موادمخدر
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