یحیی سنوار؛ از ۲۲ سال زندان تا فرماندهی حماس + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - یحیی سنوار در سال ۱۹۶۲ در خان‌یونس متولد شد و پس از پیوستن به حماس، در تشکیل و سازمان‌دهی «مجد»، نهاد امنیت داخلی این جنبش، نقش داشت؛ او در سال ۱۹۸۸ به اتهام کشتن دو سرباز صهیونیست جاسوس‌های رژیم به چهار بار حبس ابد محکوم شد و ۲۲ سال در زندان ماند. سنوار در دوران حبس زبان عبری را آموخت و با ساختار رژیم اسرائیل آشنایی بیشتری پیدا کرد.

او در سال ۲۰۱۱ در چارچوب مبادله گیلعاد شالیط با بیش از هزار زندانی فلسطینی آزاد شد و پس از آن به یکی از چهره‌های برجسته حماس و گردان‌های عزالدین قسام تبدیل شد. سنوار در سال ۲۰۱۷ به رهبری حماس در نوار غزه رسید و در کنار چهره‌هایی مانند محمد ضیف و اسماعیل هنیه، در ساختار رهبری این جنبش نقش محوری پیدا کرد.