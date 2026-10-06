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«مهاجرت داوطلبانه»؛ اسم رمز برای اخراج فلسطینی‌ها از غزه + فیلم

طرح انتقال گسترده فلسطینیان از غزه، با عنوان «مهاجرت داوطلبانه»، از شعار‌های جریان راست افراطی رژیم اسرائیل به سطح برنامه‌ریزی سیاسی و اجرایی نزدیک شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مقام‌های صهیونیست از برنامه‌هایی برای خروج گسترده جمعیت غزه سخن گفته‌اند و حتی از تعیین زمان‌بندی، تشکیل سازوکارهای اجرایی و بررسی کشورهای مقصد صحبت کرده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد ایده خالی‌کردن غزه بیش از گذشته وارد ادبیات رسمی سیاست‌ اشغالگرانه شده است.

در شرایطی که رژیم اسرائیل بخش بزرگی از زیرساخت‌های غزه را ویران کرده و میلیون‌ها فلسطینی با آوارگی و محدودیت‌های شدید زندگی می‌کنند، مرز میان «انتخاب آزاد» و «اجبار به انتخاب» بیش از هر زمان دیگری باریک شده است. به این ترتیب، مسئله فقط نامی نیست که برای خروج فلسطینیان انتخاب می‌شود؛ بلکه شرایطی است که این خروج در آن شکل می‌گیرد.

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