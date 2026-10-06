معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران از بررسی مرگ مشکوک یک زن ۵۹ ساله در محدوده شهرزیبا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مرتضی نثاری در تشریح این پرونده اظهار کرد: ساعت ۲ بامداد روز ۱۰ مهرماه، در پی اعلام بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران، خبر کشف پیکر یک زن در زمین خاکی پشت یک ساختمان مسکونی در محدوده خیابان آیت‌الله کاشانی به پلیس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم بررسی صحنه جرم اداره دهم پلیس آگاهی به همراه کارشناسان تشخیص هویت، بازپرس ویژه قتل و عوامل پزشکی قانونی در محل حاضر شدند و بررسی‌های تخصصی را آغاز کردند.

انتقال پیکر به پزشکی قانونی

این مقام انتظامی ادامه داد: بررسی‌های اولیه صحنه و معاینه انجام شد و با توجه به شواهد موجود، مشخص شد حدود ۱۲ تا ۱۸ ساعت از زمان مرگ گذشته است. پیکر متوفی برای تعیین دقیق علت فوت به پزشکی قانونی منتقل شد.

شناسایی هویت متوفی

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران گفت: همزمان با بررسی صحنه، تحقیقات برای شناسایی هویت متوفی آغاز شد و در ادامه مشخص شد وی زنی ۵۹ ساله با حروف اختصاری «ل. ا.» و ساکن یکی از واحدهای همان ساختمان بوده است.

کشف تلفن همراه و دست‌نوشته

سرهنگ نثاری افزود: در ادامه تحقیقات مشخص شد مدیر ساختمان حدود ساعت ۷ صبح، پس از شنیدن صدای زنگ تلفن همراه در پشت‌بام، به آنجا مراجعه کرده و یک دستگاه تلفن همراه را داخل کیسه زیپ‌دار، به همراه دست‌نوشته‌ای از متوفی پیدا کرده است.

وی ادامه داد: در این دست‌نوشته از فردی خواسته شده بود تلفن همراه را به شخص دیگری تحویل دهد و این موضوع نیز در کنار سایر شواهد به‌دست‌آمده، در روند تحقیقات مورد بررسی قرار گرفت.

جنایت منتفی؛ تحقیقات درباره علت حادثه ادامه دارد

این مقام انتظامی با بیان اینکه بررسی‌های میدانی و کارشناسی برای روشن‌شدن ابعاد حادثه ادامه دارد، اظهار کرد: با توجه به شواهد موجود، وقوع جنایت در این پرونده منتفی و احتمال خودکشی از طریق سقوط از ارتفاع مطرح شده است.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران خاطرنشان کرد: تحقیقات برای مشخص‌شدن علت و انگیزه این اقدام همچنان ادامه دارد و پرونده برای انجام بررسی‌های تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

برچسب ها: قتل ، اخبار جنایی
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