اظهارات جنجالی ترامپ درباره نابودی لس‌آنجلس و سن‌دیگو توسط ایران خشم مقام‌های کالیفرنیا را برانگیخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «نیویورک‌تایمز» گزارش داد که گاوین نیوسام، فرماندار ایالت کالیفرنیا پس از اظهارات جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره ایران، او را «خطرناک و از نظر روانی ناپایدار» توصیف کرد. 

ترامپ در سخنرانی خود در یک گردهمایی سیاسی حزب جمهوری‌خواه در نبراسکا، تلاش کرد جنگ با ایران را اقدامی ضروری برای «حفظ امنیت جهان» توجیه کند و سپس از احتمال حمله به آمریکا، از جمله شهر‌های تحت مدیریت دموکرات‌ها در کالیفرنیا، سخن گفت.

ترامپ در این اظهارات عجیب مدعی شد: «آن‌ها می‌توانند یک شهر را به‌طور کامل نابود کنند. بگذارید لس‌آنجلس را نابود کنند. بگذارید سن‌دیگو را نابود کنند.»

این اظهارات با خشم مقام‌های کالیفرنیا، از جمله نیوسام، روبه‌رو شد. او در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: «دونالد ترامپ پس از اعزام گارد ملی و تفنگداران دریایی برای اشغال کالیفرنیا، اکنون می‌گوید دشمنان خارجی ما باید لس‌آنجلس و سن‌دیگو را نابود کنند.»

تاد گلوریا، شهردار سن‌دیگو، نیز نوشت که شهر او «خسارت جانبی» نیست و «قابل مصرف» هم نیست. او خطاب به ترامپ افزود: «شهر ما را از اظهارات بی‌ملاحظه خود درباره جنگ دور نگه دار.»

در لس‌آنجلس نیز کارن باس، شهردار این شهر، اظهارات ترامپ را «خطرناک» دانست و گفت این سخنان می‌تواند «امنیت شهر را به خطر بیندازد». باس در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی گفت: «وظیفه رئیس‌جمهور حفاظت از کشور است، نه تهدید عملی آن و تشویق به حمله علیه جان آمریکایی‌ها.»

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ با ایران ، ایالت کالیفرنیا ، فرماندار کالیفرنیا
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