باشگاه خبرنگاران جوان - مجیب حسنی روز سه‌شنبه در نشست مشترک اقتصادی ایران و افغانستان که در پایانه مرزی «میلک» در شمال سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار کرد: همچنین افزایش میزان پذیرش در این مرز در دستور کار قرار گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان افزود: رفع نواقص موجود در حوزه دستگاه‌های تخصصی از جمله پایانه‌ها، گمرکات و بازارچه‌ها نیز از دیگر موضوعات مورد توافق در این جلسه است و مقرر شد این موارد با برگزاری نشست‌های تخصصی بررسی و برطرف شود.

حسنی خاطرنشان کرد: در راستای تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه فعالیت‌های تجاری در همه رویه‌ها از سال گذشته و با تاکید دولت چهاردهم، برنامه‌های ویژه‌ای برای مرزهای سیستان و بلوچستان در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: مرز میلک به‌عنوان یکی از مرزهای راهبردی و بین‌المللی کشور و به‌دلیل ظرفیت‌های گسترده در حوزه تجارت و مبادلات اقتصادی با افغانستان، نیازمند هماهنگی و همراه‌سازی طرف مقابل بود که در همین راستا نشست‌ها و دیدارهای تخصصی مختلفی برگزار شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان ادامه داد: نتیجه این اقدامات در سال جاری در بخش‌های مختلف قابل مشاهده است و در حوزه واردات شاهد رشد ۱۰۰ درصدی بوده‌ایم.

وی تصریح کرد: با فعال‌سازی رویه‌های ترانزیتی نیز بیش از ۲۶ درصد رشد در این بخش محقق شده و در کنار آن با فعال‌سازی ظرفیت جاده خاکی موقت، شاهد رشد ۲ برابری صادرات و واردات در حوزه بازارچه‌ها بوده‌ایم.

حسنی با بیان اینکه این میزان رشد هدف نهایی نیست، گفت: تلاش خواهیم کرد در راستای تفاهم‌های جدیدی که در کمیته مشترک اقتصادی ایران و افغانستان شکل گرفت، ظرفیت‌های مرزی را بیش از پیش فعال کنیم.

آغاز فعالیت مرز «گمشاد» در دستور کار

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان با اشاره به برنامه استان برای فعال‌سازی سایر مرزها، اظهار کرد: «گمشاد» به‌عنوان یکی دیگر از مرزهای ارتباطی با افغانستان در نشست امروز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد مشابه مرز میلک، ظرف یک ماه آینده مقدمات آغاز فعالیت این مرز نیز فراهم شود.

حسنی همچنین بر ضرورت تقویت تجارت خُرد و محلی در مناطق مرزی تأکید کرد و گفت: تلاش شد در نشست مشترک اقتصادی ایران و افغانستان، زمینه ایجاد تعهد مشترک میان دو طرف برای راه‌اندازی و تقویت بازارچه‌های خرده‌فروشی و محلی فراهم شود.

وی افزود: با تعریف رویه‌های قابل پذیرش میان دو کشور می‌توان بازارچه‌های خرده‌فروشی و محلی را با هدف تقویت معیشت و اقتصاد جامعه محلی دنبال کرد و این موضوع در چارچوب دیپلماسی محلی و استفاده از ظرفیت‌های مرزی اهمیت ویژه‌ای دارد.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان همچنین گفت: در مسیر دیپلماسی محلی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف برای تأمین منابع آبی، لازم است از همراهی کشور افغانستان قدردانی شود.

وی افزود: افغانستان به‌عنوان کشور دوست و برادر دینی، سال گذشته همکاری قابل توجهی در حوزه تأمین آب داشت و امسال نیز طرف افغانستانی قول همراهی و مساعدت ویژه برای تأمین آب مورد نیاز و کمک به مسائل زیست‌محیطی منطقه سیستان را داده است.

حسنی خاطرنشان کرد: تلاش خواهد شد کمیته‌های زیست‌محیطی، امنیتی و مرزی نیز در چارچوب‌های مشخص و با حضور نمایندگان ولایت نیمروز افغانستان و استان سیستان و بلوچستان در آینده نزدیک برگزار شود.

وی گفت: استمرار نشست‌ها و گفت‌وگوهای مشترک میان دو طرف می‌تواند زمینه‌ساز تقویت مناسبات اقتصادی، افزایش مبادلات تجاری، توسعه همکاری‌های مرزی و همچنین پیگیری مسائل زیست‌محیطی و آبی منطقه سیستان باشد.