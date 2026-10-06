فراخوان دوره جدید جشنواره «مادران قصه‌گو» با موضوع «دلاوری سربازان ایرانی در دفاع از ایران و قصه پیروزی‌های ایرانیان» منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، این دوره از جشنواره با محوریت قصه‌گویی مادران و با تمرکز بر روایت دلاوری سربازان ایرانی، حماسه‌ها و پیروزی‌های ایرانیان شکل گرفته است؛ روایتی که پیوند عاطفی مادر و کودک را بستری برای انتقال مفاهیم فرهنگی، امید و خودباوری به نسل کودک قرار می‌دهد.

قصه‌های این دوره، ضمن تکیه بر سنت قصه‌گویی ایرانی، نقش مادران و زنان را در انتقال روایت‌های فرهنگی و تقویت تاب‌آوری اجتماعی و فرهنگی خانواده‌ها مورد توجه قرار می‌دهد.

شرایط شرکت در جشنواره
تمامی مادران، مربیان مهد‌های کودک و بانوان علاقه‌مند به قصه‌گویی امکان شرکت در این جشنواره را دارند. هر شرکت‌کننده باید حداقل سه اثر شامل قصه انتخابی خود یا یکی از قصه‌های پایه ارائه‌شده از سوی جشنواره ارائه کند.

آثار در قالب فایل صوتی و با حداکثر زمان ۱۰ دقیقه پذیرفته می‌شوند. نام، نام خانوادگی و شماره تماس شرکت‌کننده نیز باید همراه فایل‌ها ارسال شود.

مهلت دریافت آثار ۱۵ آبان است و شرکت‌کنندگان می‌توانند فایل‌های خود را از طریق پیام‌رسان «بله» به دبیرخانه نزدیک‌ترین فرهنگسرای محل سکونت ارسال کنند. این فرآیند از طریق فرهنگسرا‌های شهر تهران انجام می‌شود.

مسیر داوری و انتخاب برگزیدگان
در مرحله نخست، آثار در دبیرخانه فرهنگسرا‌ها بررسی و پنج اثر برتر از هر منطقه انتخاب می‌شود. آثار منتخب مناطق پس از ضبط استودیویی به بخش اصلی جشنواره راه می‌یابند.

در مرحله نهایی، آثار راه‌یافته در دبیرخانه اصلی جشنواره مستقر در فرهنگسرای اشراق در اختیار داوران حوزه قصه‌گویی، ادبیات و داستان کودک قرار می‌گیرد و پنج اثر برگزیده نهایی از میان آنها انتخاب می‌شود.

آیین اختتامیه جشنواره نیز هم‌زمان با شب یلدا برگزارمی شود و پنج برگزیده نهایی در این مراسم مورد تقدیر ویژه قرار خواهند گرفت.

برچسب ها: قصه گو ، مسابقه
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