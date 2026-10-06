باشگاه خبرنگاران جوان- بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیش از ظهر امروز در آیین افتتاح هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران در نیم‌ور محلات با اشاره به ضرورت تقویت صادرات و حضور صنعت سنگ کشور در بازار‌های جهانی گفت: آینده صنعت سنگ ایران در بازار‌های جهانی رقم می‌خورد و کلید تحقق این هدف، توسعه صادرات و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای حضور پایدار در بازار‌های بین‌المللی است.

وی با اشاره به حضور فعالان داخلی و خارجی صنعت سنگ در این نمایشگاه افزود: نمایشگاه محلات نباید صرفاً محلی برای عرضه محصولات باشد، بلکه باید به بستری برای معرفی توانمندی‌های کشور در حوزه‌های استخراج، فرآوری، تولید، صادرات، تجهیزات و ماشین‌آلات تبدیل شود.

شکوری ادامه داد: موفقیت واقعی این نمایشگاه زمانی محقق می‌شود که بتواند ظرفیت‌های صنعت سنگ ایران را به بازار‌های جهانی متصل کند، چراکه صرف برخورداری از ذخایر معدنی و ظرفیت تولید، بدون ایجاد بازار پایدار، مزیت اقتصادی ماندگاری ایجاد نخواهد کرد.

۸۵ درصد سنگ تولیدی کشور در داخل فرآوری و مصرف می‌شود

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به وضعیت تولید و مصرف سنگ در کشور اظهار کرد: سال گذشته حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن سنگ در کشور تولید شد که حدود ۸۵ درصد آن در داخل کشور فرآوری و مصرف شده و حدود ۱۵ درصد به بازار‌های خارجی راه یافته است.

شکوری اضافه کرد: مشکلات موجود در ساخت‌وساز و کاهش تقاضا موجب شده بخشی از تولیدات داخلی نیز با مشکل فروش مواجه شود و این موضوع ضرورت توجه بیشتر به بازار‌های صادراتی را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه رقابت در بازار جهانی دیگر صرفاً بر مبنای قیمت و کیفیت نیست، تصریح کرد: بهره‌وری، طراحی، برندسازی، لجستیک و نوآوری از مؤلفه‌های مهم رقابت در بازار‌های جهانی هستند و صنعت سنگ ایران باید همزمان با ارتقای کیفیت، برای این مؤلفه‌ها نیز برنامه داشته باشد.

ایران می‌تواند هاب تولید و فرآوری سنگ منطقه شود

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به ظرفیت بازار کشور‌های منطقه اظهار کرد: بخش قابل توجهی از بازار ساخت‌وساز و بازسازی در کشور‌های منطقه، به‌ویژه کشور‌های حاشیه خلیج فارس، ظرفیت قابل توجهی برای صادرات سنگ ایران ایجاد کرده است و باید از این فرصت استفاده کرد.

وی افزود: به جای اینکه سنگ ایران به صورت خام یا کوپ هزاران کیلومتر حمل شود، در کشور دیگری فرآوری شده و دوباره به بازار منطقه بازگردد، می‌توان با فراهم کردن شرایط سرمایه‌گذاری، ایران را به هاب تولید و فرآوری سنگ در منطقه تبدیل کرد.

شکوری خاطرنشان کرد: حتی می‌توان زمینه‌ای ایجاد کرد که سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله فعالان صنعت سنگ چین، در ایران سرمایه‌گذاری کنند و کشورمان به مرکز تولید و فرآوری سنگ برای تأمین بازار‌های منطقه تبدیل شود.

ضرورت حرکت صنعت سنگ به سمت تولید کم‌کربن

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به تحولات جهانی در صنعت سنگ اظهار کرد: امروز موضوعاتی همچون کاهش مصرف انرژی، بهره‌وری منابع، کاهش ضایعات و میزان انتشار کربن در فرآیند تولید و حمل‌ونقل، در بازار‌های جهانی اهمیت زیادی پیدا کرده است.

شکوری افزود: صنعت سنگ ایران باید بتواند مزیت کم‌کربن بودن محصولات خود را در بازار‌های جهانی اثبات کند، چراکه سنگ طبیعی در صورت مدیریت صحیح فرآیند استخراج، فرآوری و حمل‌ونقل می‌تواند در رقابت با برخی محصولات جایگاه مناسبی پیدا کند.

وی با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده برای شکل‌گیری همکاری‌های بین‌المللی صنعت سنگ عنوان کرد: در سال‌های اخیر با مشارکت انجمن‌های سنگ کشور‌های مختلف، زمینه تشکیل فدراسیون جهانی سنگ فراهم شده و یکی از اهداف آن، ایجاد تعامل میان فعالان صنعت سنگ جهان و پیگیری مسائل مشترک این صنعت در برابر دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی است.

شکوری ادامه داد: این تشکل جهانی می‌تواند در موضوعاتی مانند تعرفه‌های تجاری، هزینه‌های لجستیک و حمل‌ونقل و سایر تصمیماتی که بر تجارت جهانی سنگ اثر می‌گذارد، از منافع صنعت سنگ کشور‌های عضو حمایت کند.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به بازار جهانی سنگ بیان کرد: ارزش تجارت جهانی سنگ حدود ۴۲ تا ۴۵ میلیارد دلار است، در حالی که تجارت جهانی کاشی و سرامیک حدود ۲۰۰ تا ۲۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود و توسعه بازار سنگ نیازمند معرفی مزیت‌های این محصول و افزایش سهم آن در تجارت جهانی است.

وی اضافه کرد: ایران ظرفیت آن را دارد که در تجارت منطقه‌ای سنگ نقش مؤثری ایفا کند، اما دستیابی به این جایگاه نیازمند برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های صادراتی و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است.

شکوری با اشاره به تعامل ایجادشده میان بخش خصوصی و نهاد‌های تصمیم‌گیر در حوزه معدن خاطرنشان کرد: در شورای معادن، زمینه‌ای برای ارتباط فعالان بخش خصوصی با فرآیند‌های تصمیم‌گیری ایجاد شده و بر اساس آمار موجود، بیش از ۹۳ درصد آرای صادرشده در پرونده‌های مورد بررسی، با نظر بخش خصوصی همراه بوده است.

وی افزود: این میزان همراهی نشانه اهمیت مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های معدنی است. فعالان این حوزه باید بتوانند مستندات و دیدگاه‌های خود را ارائه کنند و در فرآیند‌های کارشناسی و تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرند.

برخورداری از ذخایر و ظرفیت‌های معدنی به‌تنهایی کافی نیست

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران بر ضرورت حمایت از سازمان نظام مهندسی معدن و تأمین منابع مالی قانونی آن نیز تصریح کرد و ادامه داد: باید منابع قانونی این بخش به‌گونه‌ای تأمین شود که نظام مهندسی بتواند بدون تحمیل هزینه مضاعف به فعالان معدنی، وظایف خود را به شکل مطلوب انجام دهد.

شکوری با اشاره به برگزاری هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران در محلات خاطرنشان کرد: برگزاری این نمایشگاه با حضور فعالان داخلی و خارجی، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های صنعت سنگ ایران است و امیدواریم این رویداد به بستری برای ورود جدی‌تر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور به بازار‌های جهانی تبدیل شود.

وی تصریح کرد: برخورداری از ذخایر و ظرفیت‌های معدنی به‌تنهایی کافی نیست و زمانی می‌توان این ظرفیت را به مزیت اقتصادی تبدیل کرد که تولید کشور به بازار‌های جهانی متصل شود، صادرات توسعه یابد و مشتریان پایدار بین‌المللی برای محصولات ایرانی شکل بگیرد.

منبع تسنیم