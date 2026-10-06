باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران در آیین رسمی دریافت استوارنامه آقای «سیک نوپتای سونگ» سفیر جدید تایلند در جمهوری اسلامی ایران، با ابراز امیدواری نسبت به نقش‌آفرینی وی در توسعه مناسبات دو کشور، اظهار داشت: امیدواریم حضور و مسئولیت جنابعالی در ایران زمینه‌ساز توسعه هرچه بیشتر ارتباطات و همکاری‌های میان دو کشور در تمامی زمینه‌ها باشد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده موجود برای توسعه مناسبات ایران و تایلند، افزود: روابط دو کشور می‌تواند در حوزه‌های اقتصادی، علمی و فناوری بیش از پیش گسترش یابد و با نگاهی تاریخی، می‌توان پیوند‌ها و مناسبات میان دو کشور را مستحکم‌تر کرد.

پزشکیان تصریح کرد: با نگاهی که به روابط دو کشور داریم، توسعه مناسبات ایران و تایلند کاملاً امکان‌پذیر است و جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد روابط خود با تایلند را در زمینه‌های مختلف گسترش دهد؛ چرا که این همکاری‌ها در نهایت به نفع هر دو کشور خواهد بود.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به جایگاه و نقش سفرا در توسعه روابط میان کشورها، گفت: نقش مهم سفرا، ایجاد و تسهیل ارتباطات تجاری، تقویت همبستگی و تعاملات میان ملت‌ها و همچنین فراهم کردن زمینه برای به اشتراک گذاشتن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دو کشور است و امیدوارم جنابعالی در این زمینه موفق باشید.

سیک نوپتای سونگ سفیر جدید تایلند نیز در این دیدار با بیان اینکه حضور در ایران را برای خود یک افتخار می‌داند، اظهار داشت: برای من باعث افتخار و مباهات است که به سرزمینی با تمدن بزرگ ایران آمده‌ام و مأموریت خود را در این کشور آغاز می‌کنم.

نوپتای سونگ افزود: از سوی پادشاه، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه تایلند مأموریت دارم روابط دوستانه و تفاهم‌آمیزی را که میان دو کشور جاری است، بیش از پیش توسعه دهم.

سفیر جدید تایلند همچنین با ابلاغ پیام‌های نیک پادشاه این کشور به رئیس‌جمهور اسلامی ایران، به پیشینه تاریخی روابط میان دو کشور اشاره کرد و اظهار داشت: روابط ایران و تایلند دارای پیشینه‌ای تاریخی است که هزاران سال پیش و در دوره امپراتوری پارس ریشه دارد و تلاش خواهیم کرد این مسیر تاریخی را استمرار بخشیم و مناسبات دو کشور را بیش از پیش توسعه دهیم.

وی در ادامه با اشاره به سخنرانی دکتر پزشکیان در سازمان ملل متحد گفت: شخصا تحت تأثیر سخنرانی جنابعالی در سازمان ملل قرار گرفتم و اطمینان میدهم تایلند در شرایط دشوار در کنار مردم ایران ایستاده است و همبستگی خود را با ملت ایران اعلام می‌کنیم.

سفیر جدید تایلند افزایش حجم مبادلات تجاری میان دو کشور را یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های خود برشمرد و تأکید کرد: افزایش حجم مبادلات تجاری از مهم‌ترین مأموریت‌های من است و در راستای تحقق این مأموریت، تمام توان خود را به کار خواهم گرفت.

منبع: ریاست جمهوری