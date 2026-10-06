مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از جمع‌بندی برای انتقال فروشندگان بازار پروانه به پارکینگ حافظ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی اقوامی‌پناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از جمع‌بندی برای انتقال فروشندگان بازار پروانه به پارکینگ حافظ خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تأمین ایمنی، ساماندهی فعالیت شاغلان و فراهم کردن شرایط مناسب برای ادامه کسب‌وکار آنان در دستور کار قرار گرفته است.

اقوامی‌پناه با اشاره به مسائل مطرح‌شده درباره ایمنی بازار پروانه در اراضی عباس‌آباد اظهار کرد: با توجه به مباحثی که در رابطه با ایمنی بازار پروانه مطرح شده بود، جلساتی را با نمایندگان این مجموعه برگزار کردیم و موضوع جابه‌جایی فروشندگان این بازار با نظر و همراهی نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در نهایت جمع‌بندی‌های لازم انجام شد و مقرر شد فروشندگان بازار پروانه به پارکینگ حافظ منتقل شوند و فعالیت و کسب‌وکار خود را در محل جدید ادامه دهند.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با بیان اینکه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر در بازار پروانه فعالیت دارند، گفت: این افراد عمدتاً در حوزه صنایع خلاق، صنایع‌دستی و محصولات مرتبط با میراث فرهنگی فعالیت می‌کنند و محصولات مختلفی را عرضه می‌کنند. تلاش ما این است که با یک سازوکار جدید زمینه ادامه فعالیت این افراد و تأمین معیشت آنها به بهترین شکل فراهم شود.

اقوامی‌پناه درباره پیش‌بینی‌های انجام‌شده برای استقرار فروشندگان بازار پروانه در پارکینگ حافظ نیز توضیح داد: در پارکینگ حافظ برای این افراد جایگاه مشخصی در نظر گرفته شده و موضوعاتی از جمله جانمایی، قوس‌بندی و خط‌کشی فضاها و همچنین دسترسی به سرویس‌های بهداشتی مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: از نظر دسترسی نیز شرایط مناسبی در این محل وجود دارد و دو سرویس بهداشتی در فاصله کمتر از ۱۰۰ متر از محل استقرار پیش‌بینی‌شده قرار دارد. همچنین روزهای جمعه که مجموعه خلوت‌تر است، ظرفیت مناسبی برای فعالیت این افراد وجود دارد و تلاش می‌کنیم به‌گونه‌ای عمل شود که مزاحمتی برای اطرافیان ایجاد نشود.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به روند اجرایی این جابه‌جایی گفت: این موضوع در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم در سریع‌ترین زمان ممکن فرآیند انتقال دستفروشان بازار پروانه انجام شود.

اقوامی‌پناه در ادامه با تأکید بر رویکرد حمایتی شهرداری تهران نسبت به فعالان این حوزه تصریح کرد: سیاست شهرداری تهران حمایت از این عزیزان است و به‌دنبال این هستیم که شرایطی فراهم شود تا اقتصاد و معیشت آنها به بهترین شکل ادامه پیدا کند اما محل فعالیت نیز باید از امکانات و الزامات لازم برخوردار باشد و از نظر ایمنی و شرایط حضور مردم مناسب باشد.

وی خاطرنشان کرد: هدف این است که ضمن حمایت از کاسبان و شاغلان بازار پروانه، شرایطی ایمن و مناسب برای ادامه فعالیت آنها فراهم شود و این جابه‌جایی در چارچوب ساماندهی فعالیت‌های آنان انجام گیرد.

برچسب ها: پاساژ پروانه ، شهرداری
خبرهای مرتبط
پرداخت تسهیلات کم بهره به واحد‌های صنفی خسارت دیده از جنگ در پایتخت
اقوامی پناه خبر داد؛
آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی به واحد‌های بازارچه جنت
ساماندهی و انضباط شهری در ۴۵ محور پایتخت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کالابرگ گروه اول شارژ شد
طلاق به خاطر تمسخر دستپخت نوعروس
راز مفقودی زن ۶۰ ساله پس از یک سال و نیم فاش شد
تست سرد ۵ کیلومتر از مسیر پروژه توسعه جنوبی خط ۶ مترو با موفقیت انجام شد
اجرائیات هوشمند تخلفات رانندگی خطا‌های ثبت‌شده قابل اصلاح است
حضور مردم پشتوانه انقلاب و عامل اقتدار نیرو‌های مسلح است
جهش بیمه روستاییان و عشایر/ پوشش به ۴۰.۶ درصد رسید
شارژ مرحله هفتم طرح تغذیه رایگان کودکان مبتلا به سوءتغذیه در سال ۱۴۰۵
محسنی اژه ای: کار مردم باید سهل و کم هزینه انجام شود 
کشت کنترل‌شده گیاهان دارویی برای تأمین مواد اولیه دارو موردنیاز کشور
آخرین اخبار
تسهیلات ۱۵۰ میلیونی برای خرید اسکوتر در تهران/ تشکیل ناوگان اسکوتری برای پلیس
کشت کنترل‌شده گیاهان دارویی برای تأمین مواد اولیه دارو موردنیاز کشور
اعمال قانون بیش از ۵۸ هزار فقره تخلف کامیون در مهر ماه امسال پایتخت
راز مفقودی زن ۶۰ ساله پس از یک سال و نیم فاش شد
اجرائیات هوشمند تخلفات رانندگی خطا‌های ثبت‌شده قابل اصلاح است
معاون دادستان کل کشور: تحلیل خودکشی نباید تک‌بعدی باشد
تست سرد ۵ کیلومتر از مسیر پروژه توسعه جنوبی خط ۶ مترو با موفقیت انجام شد
امکان ثبت اینترنتی درخواست اعزام به خدمت مشمولان
طلاق به خاطر تمسخر دستپخت نوعروس
محسنی اژه ای: کار مردم باید سهل و کم هزینه انجام شود 
مرگ ۸۳۰ نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در سال گذشته
جهش بیمه روستاییان و عشایر/ پوشش به ۴۰.۶ درصد رسید
حضور مردم پشتوانه انقلاب و عامل اقتدار نیرو‌های مسلح است
شارژ مرحله هفتم طرح تغذیه رایگان کودکان مبتلا به سوءتغذیه در سال ۱۴۰۵
کالابرگ گروه اول شارژ شد
گوشی تلفن همراه سیاوش طهمورث به وی بازگردانده شد
منتظری: بی‌توجهی به حجاب در دانشگاه‌ها زیبنده جامعه اسلامی نیست
آماده‌باش پاییزی برای مدیریت بارش‌ها
توسعه برنامه‌های محله‌محور در حوزه زنان و خانواده
انسجام ملی تنها راه شکست سناریو‌های دشمن
پلمب ۵ شهربازی در تهران/ تشدید نظارت‌های ایمنی در اماکن تفریحی
فروشندگان بازار پروانه به پارکینگ حافظ منتقل می‌شوند
مرگ مشکوک زن ۵۹ ساله در شهرزیبا