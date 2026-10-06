باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی اقوامی‌پناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از جمع‌بندی برای انتقال فروشندگان بازار پروانه به پارکینگ حافظ خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تأمین ایمنی، ساماندهی فعالیت شاغلان و فراهم کردن شرایط مناسب برای ادامه کسب‌وکار آنان در دستور کار قرار گرفته است.

اقوامی‌پناه با اشاره به مسائل مطرح‌شده درباره ایمنی بازار پروانه در اراضی عباس‌آباد اظهار کرد: با توجه به مباحثی که در رابطه با ایمنی بازار پروانه مطرح شده بود، جلساتی را با نمایندگان این مجموعه برگزار کردیم و موضوع جابه‌جایی فروشندگان این بازار با نظر و همراهی نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در نهایت جمع‌بندی‌های لازم انجام شد و مقرر شد فروشندگان بازار پروانه به پارکینگ حافظ منتقل شوند و فعالیت و کسب‌وکار خود را در محل جدید ادامه دهند.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با بیان اینکه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر در بازار پروانه فعالیت دارند، گفت: این افراد عمدتاً در حوزه صنایع خلاق، صنایع‌دستی و محصولات مرتبط با میراث فرهنگی فعالیت می‌کنند و محصولات مختلفی را عرضه می‌کنند. تلاش ما این است که با یک سازوکار جدید زمینه ادامه فعالیت این افراد و تأمین معیشت آنها به بهترین شکل فراهم شود.

اقوامی‌پناه درباره پیش‌بینی‌های انجام‌شده برای استقرار فروشندگان بازار پروانه در پارکینگ حافظ نیز توضیح داد: در پارکینگ حافظ برای این افراد جایگاه مشخصی در نظر گرفته شده و موضوعاتی از جمله جانمایی، قوس‌بندی و خط‌کشی فضاها و همچنین دسترسی به سرویس‌های بهداشتی مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: از نظر دسترسی نیز شرایط مناسبی در این محل وجود دارد و دو سرویس بهداشتی در فاصله کمتر از ۱۰۰ متر از محل استقرار پیش‌بینی‌شده قرار دارد. همچنین روزهای جمعه که مجموعه خلوت‌تر است، ظرفیت مناسبی برای فعالیت این افراد وجود دارد و تلاش می‌کنیم به‌گونه‌ای عمل شود که مزاحمتی برای اطرافیان ایجاد نشود.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به روند اجرایی این جابه‌جایی گفت: این موضوع در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم در سریع‌ترین زمان ممکن فرآیند انتقال دستفروشان بازار پروانه انجام شود.

اقوامی‌پناه در ادامه با تأکید بر رویکرد حمایتی شهرداری تهران نسبت به فعالان این حوزه تصریح کرد: سیاست شهرداری تهران حمایت از این عزیزان است و به‌دنبال این هستیم که شرایطی فراهم شود تا اقتصاد و معیشت آنها به بهترین شکل ادامه پیدا کند اما محل فعالیت نیز باید از امکانات و الزامات لازم برخوردار باشد و از نظر ایمنی و شرایط حضور مردم مناسب باشد.

وی خاطرنشان کرد: هدف این است که ضمن حمایت از کاسبان و شاغلان بازار پروانه، شرایطی ایمن و مناسب برای ادامه فعالیت آنها فراهم شود و این جابه‌جایی در چارچوب ساماندهی فعالیت‌های آنان انجام گیرد.