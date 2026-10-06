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بازخوانی بیانات امام خمینی (ره) درباره ایستادگی ملت ایران در برابر تهدید‌ها + فیلم

امام خمینی (ره) در بخشی از سخنرانی خود با اشاره به روحیه شهادت‌طلبی ملت ایران تأکید کرده بود که تهدید‌های نظامی دشمن نمی‌تواند این ملت را از ایستادگی و مقابله بازدارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امام خمینی(ره) در بخشی از سخنان خود درباره روحیه ملت ایران فرموده بودند: «ما هم بنا نداریم بترسیم؛ یک قومی می‌ترسند که براشون مردن یک مسئله باشد. یک مردمی که بانوانش اینطور باشندو به شهادت سرپرستشون افتخار بکنن میان پیش من میگن که ما باز هم داری که تقدیم کنیم؛ یه همچین ملتی را از [حمله] نظامی می‌ترسانند؟ ما از چی می‌ترسیم؟ ما که معتقدیم به یه جایی بهتر می‌رسیم چرا باید بترسیم».

ایشان ادامه دادند: «پس ما از نظامیشان نمی‌ترسیم و مهیا هستیم تا اون اندازه که می‌تونیم مقابله می‌کنیم هروقت نتوانستیم شهید می شویم، اولیای ما هم همینطور بودند. لکن من به شما می گویم این اسلحه پوسیده؛ سابقاً اگر چنانچه یک همچین چیزی می‌گفتن در ایران خوفی بود. اما ایران الان از این چیزا خوف ندارد و این اسلحه در دنیا پوسیده است. لکن اگر دیوانگی کردند ما هم حاضریم».

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
United States of America
Mohieddin
۱۶:۵۵ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
ای جان جانا امام عزیزمان ❤️ دقیقا وضعیت امروز جهان و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تشبیه فرمودند. سلام خداوند سبحان ، به روح بلند و بهشتی حضرت آیت العظمی آقا سید روح الله خمینی رضوان الله تعالی علیه . اللهم صل علی محمد و آل محمد ص و عجل فرجهم.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
روحت شاد تو همیشه زنده و ناظری
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