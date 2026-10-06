باشگاه خبرنگاران جوان - امام خمینی(ره) در بخشی از سخنان خود درباره روحیه ملت ایران فرموده بودند: «ما هم بنا نداریم بترسیم؛ یک قومی می‌ترسند که براشون مردن یک مسئله باشد. یک مردمی که بانوانش اینطور باشندو به شهادت سرپرستشون افتخار بکنن میان پیش من میگن که ما باز هم داری که تقدیم کنیم؛ یه همچین ملتی را از [حمله] نظامی می‌ترسانند؟ ما از چی می‌ترسیم؟ ما که معتقدیم به یه جایی بهتر می‌رسیم چرا باید بترسیم».

ایشان ادامه دادند: «پس ما از نظامیشان نمی‌ترسیم و مهیا هستیم تا اون اندازه که می‌تونیم مقابله می‌کنیم هروقت نتوانستیم شهید می شویم، اولیای ما هم همینطور بودند. لکن من به شما می گویم این اسلحه پوسیده؛ سابقاً اگر چنانچه یک همچین چیزی می‌گفتن در ایران خوفی بود. اما ایران الان از این چیزا خوف ندارد و این اسلحه در دنیا پوسیده است. لکن اگر دیوانگی کردند ما هم حاضریم».