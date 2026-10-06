واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در جاده بندرلنگه، منجر به مصدومیت ۱۲ سرنشین این خودرو شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان با اعلام خبر واژگونی مینی‌بوس در جاده بندرلنگه گفت: این حادثه در پنج کیلومتر بعد از منطقه «بوستانه» رخ داد.

یاسر خوانچه‌مهر با اشاره به اعزام فوری نیروهای امدادی اظهار کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز پیام، سه دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های مغویه، بندرکنگ و شهر بندرلنگه به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: از مجموع سرنشینان این خودرو، یک نفر در محل به‌صورت سرپایی درمان شد و ۱۱ مصدوم دیگر برای بررسی تخصصی به بیمارستان شهدای بندرلنگه انتقال یافتند که حال عمومی آنان مساعد گزارش شده است.

سرهنگ حق‌پرست، فرمانده پلیس‌راه هرمزگان نیز ضمن تشریح علت حادثه، بی‌توجهی راننده به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی را عامل اصلی وقوع این سانحه عنوان کرد.

منبع: صداوسیما 

برچسب ها: واژگونی ، مینی بوس ، بندرلنگه ، هرمزگان
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