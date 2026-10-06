با حضور وزیر آموزش و پرورش و استاندار فارس «سمفونی زنگ فردا» و کتاب های «برای آن که جهان بشنود» و «اسفند لامرد» رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در نشست صمیمانه با فرهنگیان و خانواده‌های معظم شهدای شهرستان‌های لامرد و مهر که با حضور علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، با اشاره به جایگاه ویژه معلمان و ایثارگران بیان کرد: شکوه و اعتبار هر گردهمایی به محتوای آن وابسته است و امروز مجلسی که با حضور خانواده‌های معزز شهدا و معلمان گران‌قدر شکل گرفته، نمادی از تعهد و آینده‌سازی کشور است.

او با اشاره به موازین و چارچوب‌های پذیرفته‌شده در مخاصمات بین‌المللی اظهار کرد: جنگ نیز در نظام بین‌الملل دارای قاعده، قانون و اصول مشخصی است. اسناد الزام‌آوری همچون کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، هدف قرار دادن شهروندان غیرنظامی، کودکان، سالخوردگان، مدارس، دانشگاه‌ها و اماکن فرهنگی و تاریخی را ممنوع اعلام کرده‌اند؛ با این حال، مدعیان حقوق بشر که خود واضع این مقررات هستند، پایبندی به این اسناد الزام‌آور نشان نمی‌دهند.

استاندار فارس افزود: بر اساس کدام قاعده و ضابطه بین‌المللی می‌توان مدرسه، دانش‌آموز، معلم و فضا‌های آموزشی را هدف حمله قرار داد؟

او گفت: آنچه در مناطقی مانند لامرد و میناب رقم خورد، نمونه‌ای آشکار از این اقدامات غیرقانونی و خارج از قواعد بین‌المللی است؛ رویدادی که در آن، مدرسه‌ای با حضور دانش‌آموزان و در ایام ماه مبارک رمضان با سلاح‌های نامتعارف و دارای ترکش‌های پرقدرت تخریبی مورد اصابت قرار گرفت.

امیری با مقایسه ابعاد تخریبی این حملات با وقایع تلخ تاریخی ادامه داد: مبانی اصیل حقوق و اخلاق جنگ پیش از آن‌که در قالب کنوانسیون‌های مدرن گنجانده شود، در آموزه‌های پیامبر گرامی اسلام (ص) و صدر اسلام تبیین شده است؛ آموزه‌هایی که نه تنها بر کرامت انسان‌ها، بلکه بر حفظ محیط زیست و حقوق همه موجودات در میانه نبرد‌ها تأکید دارد.

او به تشریح اقدامات صورت‌گرفته برای تبیین ابعاد این رویداد پرداخت و گفت: در سطح استان و کشور، مسیر‌های حقوقی و اجرایی مختلفی برای کاستن از آلام خانواده‌های معظم شهدا دنبال شده است.

نماینده عالی دولت در استان از تدوین مکاتبات مستند و گزارش‌های حقوقی و ارسال آن به نهاد‌های بین‌المللی از جمله دبیرکل سازمان ملل متحد و رایزنی با مقامات ملی خبر داد که در همین راستا انجام گرفته است.

استاندار فارس خاطرنشان کرد: به منظور تسهیل در رسیدگی به پرونده‌ها و رفع دغدغه‌های خانواده‌های شهدا و ایثارگران منطقه، کارگروهی به سرپرستی سید احمد احمدی‌زاده، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری تشکیل شده و با هماهنگی انجام‌شده با بنیاد شهید و امور ایثارگران، درخواست شده است تا کمیسیون‌های مربوط به‌جای تردد مکرر این عزیزان به پایتخت، در شهرستان حضور یابند و مسائل را از نزدیک حل‌وفصل کنند.

امیری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و معلم شهید «محمود نجفی»، از حضور مؤثر وزیر آموزش و پرورش و هیئت همراه قدردانی کرد و انتساب وی به خانواده معظم شهدا و ایثارگران را پشتوانه‌ای ارزشمند در پیشبرد آرمان‌های نظام تعلیم و تربیت کشور دانست.

در این نشست و پیش از سخنان استاندار، سید موسی موسوی نماینده مردم شریف لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی و محسن کلاری مدیر کل آموزش و پرورش استان به تببین ابعاد جنایت دشمن آمریکایی_صهیونیستی در شهرستان لامرد پرداختند.

همچنین پس از سخنان استاندار فارس علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، با تأکید بر اینکه ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس ۲۹۵ دانش‌آموز و ۶۸ معلم را تقدیم راه حق کرده است، حوادث دل‌خراش لامرد و میناب را نمادی از تجاوزگری دشمن و سندی آشکار بر مظلومیت و حقانیت ملت ایران دانست. 

او با اشاره به ضرورت روایتگری صحیح و هنرمندانه این جنایات در سطح بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های آموزشی برای انتقال آن به نسل‌های آتی، فرهنگ ایثار و شهادت را یکی از ارکان بنیادین قدرت کشور برشمرد و تصریح کرد: با وجود فشار‌ها و تحریم‌های ظالمانه، موفقیت‌های علمی فرزندان این سرزمین مرهون ایمان و استقامت در مسیر سیره شهداست که باید با حفظ وحدت و همدلی تداوم یابد.

در این همایش همچنین با حضور استاندار فارس و وزیر آموزش و پرورش از خانواده‌های معظم شهدای لامرد تجلیل شد. همچنین رونمایی از سمفونی «زنگ فردا» و کتاب‌های «برای آن‌که جهان بشنود» و «اسفند لامرد» با حضور استاندار فارس و وزیر آموزش و پرورش انجام گرفت.

برچسب ها: استاندار فارس ، وزیر آموزش و پرورش ، سمفونی ، کتاب ، اسفند ، لامرد ، رونمایی
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