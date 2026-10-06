باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده مرکز آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم (ع) نداجا رشت گفت: پیکر پاک جانباز ۷۰ درصد ارتش جمهوری اسلامی ایران، شهید «شهریار حسن‌پور» امروز بر دستان مردم ولایت‌مدار و قدرشناس دیار میرزا کوچک‌خان در سلیمانداراب رشت تشییع و به خاک سپرده شد.

ناخدایکم صابر مسیح پور افزود: در این مراسم باشکوه که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان استانی و فرماندهان نظامی و انتظامی گیلان برگزار شد، شرکت‌کنندگان با سردادن شعار‌های «الله‌اکبر»، «لااله‌الا‌الله» و «حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست»، یاد و خاطره دلاورمردی‌های این شهید جانباز را گرامی داشتند.

وی اضافه کرد: پیکر مطهر این سرباز رشید اسلام، پس از ادای احترام نظامی و برگزاری آیین‌های ویژه، در میان حزن و اندوه حاضران، در جوار مزار مبارز نستوه، میرزا کوچک‌خان جنگلی در رشت به خاک سپرده شد.

این جانباز سرافراز که سال ۱۳۶۶ در منطقه عملیاتی مهران بر اثر اصابت مین، از ناحیه پا‌ها و یک دست به مقام جانبازی نائل آمده بود، پس از سال‌ها تحمل درد و رنج جانبازی، ۱۲ مهر ۱۴۰۵ در سن ۵۹ سالگی در یکی از بیمارستان‌های رشت دار فانی را وداع گفت و به همرزمان شهیدش پیوست.

از وی یک فرزند دختر و یک فرزند پسر به یادگار مانده است.