رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از نظارت مستمر دبیرخانه HSE شهرداری تهران مستقر در این سازمان بر ایمنی شهربازی‌ها و پلمب ۵ شهربازی در پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  به نقل از روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، علی نصیری اظهار داشت: دبیرخانه سلامت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) شهرداری تهران مستقر در این سازمان، در راستای وظایف نظارتی خود و به‌منظور ارتقای ایمنی اماکن، پیشگیری از حوادث و صیانت از سلامت شهروندان، وضعیت ایمنی و استاندارد تجهیزات شهربازی‌های تحت مالکیت یا بهره‌برداری شهرداری تهران را به‌طور مستمر پایش می‌کند.

نصیری افزود: بر اساس آخرین گزارش‌های این دبیرخانه، از مجموع ۴۳ شهربازی شهرداری تهران، ۵ مجموعه به دلیل نواقص ایمنی و عدم انطباق با استانداردها، با همکاری کمیته‌های HSE مناطق و پیگیری دبیرخانه HSE پلمب شده‌اند که «شهربازی بسیج» در منطقه ۱۴ از آن جمله است. همچنین، ۴ شهربازی در منطقه ۵ نیز ماه گذشته موفق به دریافت گواهی استاندارد شدند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد: درحال‌حاضر ۳۸ شهربازی فعال هستند که در برخی از آن‌ها، تعدادی از تجهیزات فاقد گواهی استاندارد شناسایی شده‌اند و پیگیری‌ها برای دریافت تأییدیه‌های لازم در جریان است.

نصیری عنوان کرد: به متولیان و بهره‌برداران این مجموعه‌ها اخطار داده شده تا در اسرع وقت نسبت به اخذ گواهی استاندارد و ایمن‌سازی تجهیزات اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: بدیهی است در صورت استنکاف از رفع نواقص و تداوم بهره‌برداری از تجهیزات ناایمن، موضوع از طریق کمیته‌های HSE مناطق پیگیری و در صورت لزوم، با اخذ دستور قضایی (دادستانی)، از فعالیت تجهیزات مذکور جلوگیری خواهد شد.

برچسب ها: شهربازی ، مدیریت بحران
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