باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس گزارش این رسانه، هر ۲۴ بازیکن الطلبه به دلیل دریافت نکردن مطالبات معوق خود از باشگاه، به فدراسیون فوتبال عراق شکایت کرده‌اند. الطلبه که در این فصل با مشکلات شدید مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، پیش از این به بازیکنان و علیرضا منصوریان، سرمربی ایرانی خود، وعده تأمین منابع مالی و پرداخت مطالبات را داده بود؛ با این حال تاکنون این وعده‌ها عملی نشده است.

منصوریان روز گذشته نیز در واکنش به ادامه این شرایط، مدیریت باشگاه را تهدید کرد که در صورت پرداخت نشدن مطالباتش، قرارداد خود را فسخ خواهد کرد.اکنون شبکه الرابعه گزارش داده که مدیریت الطلبه همچنان نتوانسته بازیکنان را برای بازگشت به تمرینات متقاعد کند و ۱۰ بازیکن این تیم نیز خواهان فسخ قرارداد خود شده‌اند. از سوی دیگر، تمام ۲۴ بازیکن و اعضای کادر ایرانی تیم اعلام کرده‌اند تا زمان پرداخت دستمزد‌های معوق خود، در مسابقات لیگ عراق به میدان نخواهند رفت.

تداوم این شرایط، الطلبه را در یکی از جدی‌ترین بحران‌های مالی سال‌های اخیر خود قرار داده و آینده این باشگاه در ادامه فصل را با ابهام جدی مواجه کرده است.