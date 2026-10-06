سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: چرا وقتی معترض در ایران است، همین رفتار‌ها به یک شکل تفسیر می‌شوند و وقتی معترض در فرانسه است، به شکلی دیگر؟

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به برخورد خشن نیرو‌های امنیتی فرانسه با اعتراضات دانش‌آموزی، و رویکرد‌های دوگانه دولت فرانسه در قبال موضوع حقوق بشر، نوشت: فرانسه در ژانویه ۲۰۲۶ درباره ایران از ضرورت احترام به «تجمع مسالمت‌آمیز بدون ترس از مجازات»، و «خویشتنداری» دولت در قبال تجمع‌کنندگان سخن گفت. مقامات فرانسه حتی با آگاهی از ترغیب به شورش و خشونت در خارج از مرز‌های ایران و وجود گزارش حملات مسلحانه به مراکز انتظامی در ایران، از «قیام مسالمت‌آمیز» سخن گفتند.

وی خاطرنشان ساخت: اکنون در فرانسه اعتراض دانش‌آموزان، «خشونت شهری» خوانده می‌شود؛ وزیر کشور چندان با خویشتنداری موافق نیست و از مداخله سریع و قاطع نیرو‌های امنیتی و استفاده از زور برای برقراری نظم سخن می‌گوید و دولت نیز «دستکاری سیاسی» و نقش‌آفرینی جریان‌های چپ افراطی را عامل ناآرامی‌ها معرفی می‌کند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: روشن است که خشونت علیه پلیس، آتش‌زدن و تخریب اموال عمومی قابل دفاع نیست و دولت موظف به برقراری امنیت و نظم عمومی است. اما تناقض در جای دیگری است: چرا همان رفتار‌ها و همان معیارها، وقتی معترض در ایران است، یک‌گونه تفسیر می‌شود و وقتی معترض در فرانسه است، به گونه‌ای دیگر؟!

بقائی تصریح کرد: مشکل، اعتراض نیست؛ مشکل، دوگانه‌شدن معیار‌ها است. حقوق بشر و حق اعتراض اگر اصل‌اند، نباید با جغرافیای معترض تغییر کنند.

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، اعتراضات در فرانسه
خبرهای مرتبط
بقایی در نشست خبری:
خبر اخراج دیپلمات‌های ایران توسط آمریکا کذب محض است/ نیروهای مسلح آماده‌ دفع هرگونه شرارت هستند
بقائی: کشورهای اروپایی درباره استفاده از خاک و امکاناتشان در حمله به ایران پاسخگو باشند
بقائی: برخورد خشونت‌آمیز پلیس فرانسه با معترضان قابل قبول نیست
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۷ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
جل الخالق!!!!!!!
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۴ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
بنده خدا خب کدام بقال میگه ماست من ترشه
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۲ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
حقوق بشر ، همانند سلاحی در دست کشورهای اروپا و امریکا بر علیه کشورهای دیگر است
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۲ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
حقوق بشر ، همانند سلاحی در دست کشورهای اروپا و امریکا بر علیه کشورهای دیگر است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۱ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
الان وقتشه مثل خوشون باشیم اعتراضات رو به سمت خشونت هدایت کنیم و مثل خودشون حرف بزنیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۷ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
چرا یک کلام در مورد مبلغ جدید کالابرگ حرف نمی زنید
دوهفته هست یخچال رو از برق کشیدیم
چطور شما اون گوشت و مرغ و برنج که انبار کردید از گلوی خانواده هایتان پایین می ره ؟
۰
۰
پاسخ دادن
صفحه نخست روزنامه‌ها – چهارشنبه ۱۵ مهر
وزیر پیشنهادی دفاع باید سابقه پایمردی داشته باشد/ برگزاری جلسه رای اعتماد در ۲۶ مهر
مسعود پزشکیان: متأسفانه در بسیاری از موارد نارسایی و قصور داریم که باعث می‌شود خیلی‌ها از ما دور شوند
تمرکز اصلی در رزمایش ضد تروریسم شانگهای، هم‌افزایی امنیتی است
متکی: آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از جنگ به دنبال ایجاد بحران در منطقه هستند
قالیباف: دشمن به دنبال ایجاد ناامنی در داخل کشور است
آخرین اخبار
قالیباف: دشمن به دنبال ایجاد ناامنی در داخل کشور است
تمرکز اصلی در رزمایش ضد تروریسم شانگهای، هم‌افزایی امنیتی است
متکی: آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از جنگ به دنبال ایجاد بحران در منطقه هستند
مسعود پزشکیان: متأسفانه در بسیاری از موارد نارسایی و قصور داریم که باعث می‌شود خیلی‌ها از ما دور شوند
وزیر پیشنهادی دفاع باید سابقه پایمردی داشته باشد/ برگزاری جلسه رای اعتماد در ۲۶ مهر
صفحه نخست روزنامه‌ها – چهارشنبه ۱۵ مهر
شبح وحشت در انتظار اقتصاد آمریکا
طوفان‌الاقصی؛ آغاز پایان صهیونیسم/ عملیات فروریختن افسانه شکست ناپذیری ارتش صهیونی
دیدار نماینده ویژه سازمان ملل در امور لبنان با وزیر امور خارجه
تأکید رئیس‌جمهور بر بازنگری در برخی رویکردهای نظام آموزشی کشور
احضار سفیر فرانسه به وزارت خارجه در پی سرکوب اعتراضات دانش‌آموزی
بازنمایی هویت، توانمندی و اقتصاد روستایی در هم‌افزایی دولت و صداوسیما
وزیر کشور: کارگروه مشترک تهران-دوحه تصمیمات دو کشور را پیگیری می‌کند
سرلشکر رضایی: در نبرد نظامی شکست خوردید؛ در جنگ اقتصادی هم شکست خواهید خورد
«پاک‌نژاد» مشاور رئیس‌جمهور شد
پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به حجت‌السلام ناطق نوری
محمدرضا عارف: انتظار داریم با مدیریت بورد، عملکرد وزارت نفت جهش کند/ نگران تحریم‌ها نیستیم
سردار طلایی‌نیک: ظرفیت تولید تجهیزات دفاعی کشور به ۲.۵ برابر قبل از جنگ رمضان رسید
انتقاد بقایی از رویکرد دوگانه فرانسه در قبال اعتراضات
پزشکیان: روابط ایران و تایلند می‌تواند بیش از پیش گسترش یابد
پزشکیان: در مسیر تحکیم و توسعه روابط ایران و دانمارک گام‌های مؤثر برداشته شود