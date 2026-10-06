باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر امروز سه‌شنبه گفت که تماس‌ها و دیدار‌ها میان طرف‌های ذی‌ربط با هدف پیشبرد مذاکرات میان آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد.

او بر اهمیت حفظ کانال‌های گفت‌و‌گو و ارتباط و همچنین تقویت گفت‌وگوی منطقه‌ای برای مدیریت اختلافات و حمایت از ثبات در منطقه تأکید کرد.

بی‌اعتمادی میان طرف‌ها روند مذاکرات را پیچیده‌تر کرده است. در همین راستا ایران با توجه به دو تجربه پیشین آمریکا را متهم می‌کند که از مذاکرات به‌عنوان پوششی برای آماده‌سازی حملات استفاده می‌کند. اختلاف بر سر ضمانت‌ها، ماهیت توافق و زمان‌بندی مذاکرات نیز همچنان از موانع اصلی دستیابی به توافقی برای جلوگیری از ازسرگیری درگیری‌هاست.

منبع: المملکه