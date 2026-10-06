باشگاه خبرنگاران جوان - هنوز سرمای استخوان‌سوز زمستان میهمان خانه‌های زاهدان نشده اما انتظار در صف‌های طولانی کپسول گاز، کام بسیاری از شهروندان را تلخ کرده است.

گزارش‌های میدانی از نقاط مختلف شهر حاکی از آن است که صف‌های طولانی در مقابل مراکز توزیع کپسول گاز مایع (ال‌پی‌جی) به بخشی جدایی‌ناپذیر از سیمای این روزهای مرکز سیستان و بلوچستان تبدیل شده در حالی‌که برخی از خانوارهای فاقد لوله‌کشی گاز، نگران تکرار سناریوی سال‌های گذشته و سردرگمی در فصل سرد پیش رو هستند.

وحید میرشکاری یکی از شهروندان زاهدانی که بیش از ۲ ساعت در صف کپسول گاز منتظر مانده است، با انتقاد از وضعیت موجود می‌گوید: هنوز خبری از سرما و باران نیست اما وضعیت صف‌ها به گونه‌ای است که انگار در اوج سرمای دی‌ماه هستیم. مسئولان باید تدبیر کرده و این مشکل را حل کنند.

دیگر شهروند زاهدانی نیز که از اتلاف وقت خود در این صف‌ها به ستوه آمده است گفت: زندگی مردم نباید معطل یک کپسول گاز باشد، نمی‌شود که نصف روز را در صف بگذرانیم.

مسلم ریگی افزود: از مسئولان استانی انتظار داریم که پیش از آنکه هوا سردتر و شرایط سخت‌تر شود، برای مدیریت توزیع و افزایش ظرفیت مراکز عرضه کپسول گاز تدبیر کنند.

برخی از شهروندان زاهدانی نیز با اشاره به فروش آزاد سیلندرهای گاز در اطراف میدان‌های اصلی شهر و نصب تابلوی «خریدار سهمیه گاز هستیم»، تاکید داشتند که این پدیده نتیجه نظارت ناکافی بر کار عاملان فروش و نحوه توزیع کپسول گاز است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان در این زمینه با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره نحوه مصرف و گردش گاز مایع در سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های میدانی، در برخی نقاط مرزی استان، انحراف و قاچاق گاز مایع توسط افراد سودجو صورت می‌گیرد که این موضوع می‌تواند بخشی از فرآورده اختصاص‌یافته برای مصرف داخلی را از چرخه رسمی توزیع خارج کند.

مرتضی جلائی‌فر خاطرنشان کرد: مقابله مؤثر با این پدیده نیازمند تقویت نظارت و اقدام هماهنگ دستگاه‌های نظارتی و مسئول است تا از خروج غیرقانونی فرآورده و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

وی با اشاره به روند تأمین و توزیع گاز مایع (ال‌پی‌جی) در منطقه به رسانه‌ها اعلام کرد: در ۶ ماه نخست سال جاری، میزان توزیع گاز مایع در منطقه زاهدان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزایش داشته که بیانگر استمرار تأمین و تلاش برای پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان است.

جلائی‌فربا اشاره به شرایط خاص شهر زاهدان در زمینه مصرف گاز مایع افزود: با توجه به توسعه شبکه گاز طبیعی، بیش از ۹۵ درصد منازل شهر زاهدان دارای علمک گاز هستند و بر اساس ضوابط، این شهر در زمره شهرهای سبز گازرسانی قرار می‌گیرد و به‌صورت معمول نباید مشمول توزیع گسترده گاز مایع باشد.

وی با تأکید بر اینکه تأمین گاز مایع در منطقه بدون وقفه ادامه دارد، گفت: ذخایر مناسبی از این فرآورده در سطح استان وجود دارد و برنامه تأمین و توزیع گاز مایع با هدف استمرار خدمت‌رسانی به مصرف‌کنندگان در حال اجراست تا در فصل سرد سال خللی در خدمت‌رسانی به مصرف‌کنندگان واقعی ایجاد نشود.

منبع: ایرنا