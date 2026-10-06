باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز سه‌شنبه گفت که مسکو اظهارات اخیر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) درباره آماده‌سازی برای جنگ با روسیه را مورد توجه قرار داده است و «چشم‌هایش را باز نگه می‌دارد.»

لاوروف به ریانووستی گفت: «رهبری ناتو پیشتر به مسکو اطمینان داده بود که در حال آماده‌سازی برای حمله به روسیه است.» او همچنین بار دیگر تکرار کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، «روشن کرده است که در صورت حمله به استان کالینینگراد و سایر سرزمین‌ها، پاسخ چه خواهد بود.»

علاوه بر این، این دیپلمات ارشد روس به درگیری جاری در خاورمیانه اشاره کرد و تأکید کرد که جنگ در ایران تأثیر «به شدت» منفی بر اقتصاد جهانی دارد و ابراز امیدواری کرد که میانجی‌گران بتوانند «این وضعیت را در مسیر دیپلماتیک و سیاسی نگه دارند.»

منبع: بریکینگ نیوز