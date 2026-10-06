باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری روز سه‌شنبه در پایان نشست شورای اداری استان ایلام در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: ایلام به دلیل برخورداری از مناطق حفاظت‌ شده و تنوع زیستی منحصر به‌ فرد، از اهمیت ویژه‌ای در برنامه‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست برخوردار است و حمایت از این مناطق با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: در بازدید میدانی از منطقه حفاظت‌ شده کولگ و پاسگاه محیط‌بانی تنگ تاریکه در شهرستان مرزی مهران ضرورت تقویت زیرساخت‌های حفاظتی، افزایش امکانات و تجهیزات و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز محیط‌بانی به‌ خوبی مشهود بود.

انصاری ادامه داد: برای حفاظت مؤثر از زیستگاه‌های استان باید متناسب با گستره مناطق زیر مدیریت، امکانات و تجهیزات محیط‌بانی نیز تقویت شود و سازمان حفاظت محیط‌زیست این موضوع را در چارچوب برنامه‌های خود پیگیری خواهد کرد.

وی با اشاره به مرز ۴۳۰ کیلومتری ایلام با عراق اظهار کرد: تقویت دیپلماسی محیط‌زیستی با کشور عراق یکی از برنامه‌های محوری سازمان است و با ابتکار استاندار ایلام حفاظت مشترک از زیستگاه‌های مرزی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: هماهنگی‌های لازم در این زمینه انجام شده و به‌ زودی تفاهم‌نامه همکاری برای حفاظت مشترک از زیستگاه‌های مرزی میان ایران و عراق به امضا خواهد رسید.

صنایع باید نسبت به تعهدهای زیست‌محیطی پاسخگو باشند

انصاری به بازدید از طرح سبز زیست‌محیطی، تصفیه‌خانه فاضلاب ایوان و صنایع استان اشاره کرد و گفت که حفاظت از محیط‌زیست نیازمند همراهی همه بخش‌ها است و واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی باید نسبت به تعهدهای خود در قبال طبیعت پاسخگو باشند.

وی افزود: در بازدید از تصفیه‌خانه فاضلاب ایوان و پالایشگاه گاز ایلام، بر ضرورت اجرای اقدام‌های زیست‌محیطی و رعایت الزام‌های مربوط به کاهش آلایندگی تأکید شد.

انصاری ادامه داد: واحدهایی که در مسیر حفاظت از محیط‌زیست گام‌های مؤثر بردارند و عملکرد مناسبی در این حوزه داشته باشند، مورد حمایت و تشویق سازمان قرار خواهند گرفت.

حفاظت مشترک مرزی و ارتقای زیرساخت‌های محیط‌بانی ایلام در دستور کار است

استاندار ایلام نیز در ادامه به خبرنگاران گفت: تقویت زیرساخت‌های مناطق حفاظت‌ شده و ایجاد پاسگاه‌های جدید محیط‌بانی از اولویت‌های استان است و این موضوع با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست دنبال می‌شود.

احمد کرمی اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط‌زیست برنامه‌های جامعی برای استان تدوین کرده است و مدیریت استان نیز برای ارتقای حفاظت و صیانت از عرصه‌های طبیعی با همه توان همکاری خواهد کرد.

وی افزود: تقویت زیرساخت‌ها در مناطق حفاظت‌ شده و ایجاد پاسگاه‌های جدید محیط‌بانی با همکاری استان و سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام می‌شود تا امکان نظارت و حفاظت از زیستگاه‌ها افزایش یابد.

کرمی همچنین درباره طرح آب‌گرم دهلران گفت: این منطقه از دغدغه‌های دیرینه مردم استان است و بررسی‌های زیست‌محیطی و بهداشتی آن با حضور مدیرکل حفاظت زیستگاه‌های سازمان انجام و مجوزهای لازم نیز صادر شده است.

وی ادامه داد: مطالعات این طرح به‌ زودی توسط مشاور آغاز می‌شود و پس از تکمیل، فراخوان جذب سرمایه‌گذار انجام خواهد شد تا زمینه توسعه گردشگری در آب‌گرم دهلران فراهم شود.