معاون سیاسی سپاه با تأکید بر ضرورت تبیین دستاوردهای ایران در نبرد هرمز گفت: مسیر اقتدار در تنگه هرمز و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در نبرد مستقیم با آمریکا برای جامعه تبیین شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در نشست با روحانیون بندرعباس تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره مسیر اقتدار ایران در تنگه هرمز اظهار کرد: در زمینه مسیر اقتدار در تنگه هرمز باید بیش از پیش به جامعه اطلاع‌رسانی و ابعاد این اقتدار تبیین شود.

وی افزود: دستاوردهای رزمندگان و مردم هرمزگان در نبرد هرمز درخشان و قابل توجه است و باید این دستاوردها برای افکار عمومی تشریح شود.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: ارتش آمریکا که در آغاز جنگ تحمیلی سوم ادعای حمله به جنوب ایران را مطرح می‌کرد، اکنون از ترس موشک‌های ایران به فاصله‌ای هزار کیلومتر دورتر از تنگه هرمز و خلیج فارس عقب‌نشینی کرده است.

جوانی با اشاره به ضرورت توجه به دستاوردهای حاصل از نبرد مستقیم با آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: تبیین اهمیت مسیر اقتدار در تنگه هرمز به‌عنوان یک شاخص درخشان و همچنین تشریح دیگر دستاوردهای ملی در نبرد مستقیم با آمریکا و رژیم صهیونیستی باید به‌عنوان دو موضوع مهم مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی دقیق و تبیین این دستاوردها می‌تواند در تقویت شناخت جامعه از ظرفیت‌ها و اقتدار جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثری داشته باشد.