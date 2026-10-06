معاون سیاسی سپاه با تأکید بر ضرورت تبیین دستاوردهای ایران در نبرد هرمز گفت: مسیر اقتدار در تنگه هرمز و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در نبرد مستقیم با آمریکا برای جامعه تبیین شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در نشست با روحانیون بندرعباس تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره مسیر اقتدار ایران در تنگه هرمز اظهار کرد: در زمینه مسیر اقتدار در تنگه هرمز باید بیش از پیش به جامعه اطلاع‌رسانی و ابعاد این اقتدار تبیین شود.

وی افزود: دستاوردهای رزمندگان و مردم هرمزگان در نبرد هرمز درخشان و قابل توجه است و باید این دستاوردها برای افکار عمومی تشریح شود.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: ارتش آمریکا که در آغاز جنگ تحمیلی سوم ادعای حمله به جنوب ایران را مطرح می‌کرد، اکنون از ترس موشک‌های ایران به فاصله‌ای هزار کیلومتر دورتر از تنگه هرمز و خلیج فارس عقب‌نشینی کرده است.

جوانی با اشاره به ضرورت توجه به دستاوردهای حاصل از نبرد مستقیم با آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: تبیین اهمیت مسیر اقتدار در تنگه هرمز به‌عنوان یک شاخص درخشان و همچنین تشریح دیگر دستاوردهای ملی در نبرد مستقیم با آمریکا و رژیم صهیونیستی باید به‌عنوان دو موضوع مهم مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی دقیق و تبیین این دستاوردها می‌تواند در تقویت شناخت جامعه از ظرفیت‌ها و اقتدار جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثری داشته باشد.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، حمله آمریکا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۱ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
در صدا و سیمای خودمون اعلام میکنن که تردد صفر واقعی نیست و از طریق کشتی به کشتی داره نفت رد و بدل میشه،ایا این گزارش صحت داره؟از سپاه غیور خواهشمندیم جلوشون رو بگیرن که حتی بک قطره رد نشه
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