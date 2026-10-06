هند روز سه‌شنبه اعلام کرد که ۱۱ شهروند این کشور پس از اصابت یک پرتابه به یک کشتی تجاری با پرچم پاناما در حین تردد از تنگه هرمز زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - هند روز سه‌شنبه اعلام کرد که ۱۱ شهروند این کشور پس از اصابت یک پرتابه به یک کشتی تجاری با پرچم پاناما در حین تردد از تنگه هرمز زخمی شدند.

در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه هند منتشر کرد، آمده است که ۱۷ نفر از ۱۹ عضو خدمه کشتی «ام‌تی آن پیس» (MT On Peace) تبعه هند بودند. این بیانیه می‌گوید که این حادثه بامداد روز سه‌شنبه رخ داده است.

این وزارتخانه اعلام کرد: «مطلع شده‌ایم که ۱۲ عضو خدمه زخمی شده‌اند که ۱۱ نفر از آنها تبعه هند هستند. با کمک مقامات عمان، خدمه زخمی تخلیه شده و در خصب، عمان، تحت درمان پزشکی قرار دارند.»

دهلی نو با اشاره به اینکه «حوادث مستمر حملات به کشتیرانی در منطقه همچنان موجب نگرانی عمیق هند است»، بار دیگر خواستار «توقف فوری چنین حملاتی به نفع صلح و ثبات در منطقه» شد.

این وزارتخانه گفت: «هدف قرار دادن کشتیرانی تجاری، دریانوردان و زیرساخت‌های غیرنظامی در منطقه باید پایان یابد و ناوبری و تجارت از طریق آبراه‌های بین‌المللی باید در اسرع وقت بازگردانده شود.»

تنش‌های منطقه‌ای از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه بالا باقی مانده است؛ حملاتی که تهران را به تلافی‌جویی علیه اهداف اسرائیلی و تأسیسات نظامی آمریکا در سراسر منطقه وادار کرد. این جنگ همچنین ناوبری از طریق تنگه هرمز، مسیر کلیدی عرضه انرژی جهانی، را به شدت مختل کرده است.

ایران از آن زمان بازگشایی کامل تنگه هرمز را به اقداماتی از جمله پایان دادن به خصومت‌ها، لغو تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و اجرای تعهدات توسط واشنگتن مرتبط کرده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: تنگه هرمز ، تردد کشتی ها
خبرهای مرتبط
برخورد پرتابه ناشناس با یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز
چین انتقال اطلاعات ماهواره‌ای و ناوبری به ایران را رد کرد
سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس:
سه نفتکش در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند
یک کشتی در تنگه هرمز هدف قرار گرفت
یک نفتکش در هرمز هدف قرار گرفت
واشنگتن در دوراهی یمن؛ چرا ترامپ از باز کردن جبهه‌ای تازه علیه انصارالله پرهیز می‌کند؟
ناو هواپیمابر روزولت عازم منطقه است
نخست‌وزیر قطر: میانجی‌گری دشوار است، اما ادامه می‌دهیم
اعلام آمادگی عراق برای میانجیگری میان ایران و آمریکا
ازسرگیری صادرات نفت از بندر ینبع عربستان
قطر وضعیت اضطراری مربوط به محموله‌های گاز را تمدید کرد
خسارت شدید به خط لوله شرق-غرب عربستان و توقف دوباره انتقال نفت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۲ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
الله اکبر
الحمدلله
۰
۰
پاسخ دادن
به نام مکه به کام یهود
حمله یمن به فرودگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی عربستان
ونس: ایران باید غنی‌سازی را بشدت کاهش دهد
واکنش‌های عصبی در مصر درپی تهدیدات اسموتریچ
دوئل انتخاباتی جمهوری‌خواهان با قیمت دیزل و جفری اپستین
یدیعوت آحارونوت: سه سال جنگیدیم، اما حماس و حزب‌الله پابرجا هستند
افشاگری نماینده عراقی از فشار بر الحشد الشعبی در قانون جدید
هفتم اکتبر؛ جشن نتانیاهو برای بقای سیاسی خود
خشم صهیونیست‌ها از شانه‌خالی‌کردن نتانیاهو از مسئولیت ۷ اکتبر
بیانیه حماس در ۷ اکتبر: روح «طوفان الاقصی» همچنان زنده است
آخرین اخبار
بیانیه حماس در ۷ اکتبر: روح «طوفان الاقصی» همچنان زنده است
هفتم اکتبر؛ جشن نتانیاهو برای بقای سیاسی خود
خشم صهیونیست‌ها از شانه‌خالی‌کردن نتانیاهو از مسئولیت ۷ اکتبر
یدیعوت آحارونوت: سه سال جنگیدیم، اما حماس و حزب‌الله پابرجا هستند
افشاگری نماینده عراقی از فشار بر الحشد الشعبی در قانون جدید
دوئل انتخاباتی جمهوری‌خواهان با قیمت دیزل و جفری اپستین
واکنش‌های عصبی در مصر درپی تهدیدات اسموتریچ
ونس: ایران باید غنی‌سازی را بشدت کاهش دهد
به نام مکه به کام یهود
حمله یمن به فرودگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی عربستان
سوئد سامانه پاتریوت به لهستان ارسال می‌کند
آتش‌سوزی در یک نفتکش در نزدیکی سوچی روسیه
هشدار امنیتی انگلیس درباره حملات موشکی و پهپادی در عربستان
روسیه از دیدار پوتین و پزشکیان خبر داد
دبیرکل حزب الله: مقاومت و ایستادگی تا عقب‌نشینی اسرائیل از جنوب لبنان ادامه دارد
هزاران دانش‌آموز و دانشجو در پاریس علیه افزایش بودجه نظامی تظاهرات کردند
شهردار سن‌دیگو به ترامپ: شهر ما را از اظهارات بی‌پروا درباره جنگ دور نگه دارید
برخورد پرتابه ناشناس با یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز
ادعای نتانیاهو درباره برنامه‌ریزی حماس برای حمله علیه رژیم صهیونیستی
بازداشت فرد دیگری در انگلیس در ارتباط با حادثه امنیتی پایگاه فیرفورد
چین انتقال اطلاعات ماهواره‌ای و ناوبری به ایران را رد کرد
گوترش خواستار پایان جنگ و بازگشت آمریکا و ایران به دیپلماسی شد
روبیو از روسیه خواست در مورد حادثه طاعون شفاف باشد
واشنگتن: پیوستن اوکراین به ناتو روی میز نیست
اعتراضات دانش‌آموزان فرانسه به تظاهرات سراسری کشیده شد
اصابت پرتابه به کشتی تجاری در تنگه هرمز؛ ۱۱ تبعه هند زخمی شدند
لاوروف: اظهارات ناتو درباره آمادگی برای جنگ با روسیه را جدی می‌گیریم
قطر: تماس‌ها برای پیشبرد مذاکرات آمریکا و ایران ادامه دارد
خشم کالیفرنیا از ترامپ: او خطرناک و ناپایدار است
یمن: آسمان عربستان به‌جز مکه و مدینه منطقه جنگی است