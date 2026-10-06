باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - هند روز سه‌شنبه اعلام کرد که ۱۱ شهروند این کشور پس از اصابت یک پرتابه به یک کشتی تجاری با پرچم پاناما در حین تردد از تنگه هرمز زخمی شدند.

در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه هند منتشر کرد، آمده است که ۱۷ نفر از ۱۹ عضو خدمه کشتی «ام‌تی آن پیس» (MT On Peace) تبعه هند بودند. این بیانیه می‌گوید که این حادثه بامداد روز سه‌شنبه رخ داده است.

این وزارتخانه اعلام کرد: «مطلع شده‌ایم که ۱۲ عضو خدمه زخمی شده‌اند که ۱۱ نفر از آنها تبعه هند هستند. با کمک مقامات عمان، خدمه زخمی تخلیه شده و در خصب، عمان، تحت درمان پزشکی قرار دارند.»

دهلی نو با اشاره به اینکه «حوادث مستمر حملات به کشتیرانی در منطقه همچنان موجب نگرانی عمیق هند است»، بار دیگر خواستار «توقف فوری چنین حملاتی به نفع صلح و ثبات در منطقه» شد.

این وزارتخانه گفت: «هدف قرار دادن کشتیرانی تجاری، دریانوردان و زیرساخت‌های غیرنظامی در منطقه باید پایان یابد و ناوبری و تجارت از طریق آبراه‌های بین‌المللی باید در اسرع وقت بازگردانده شود.»

تنش‌های منطقه‌ای از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه بالا باقی مانده است؛ حملاتی که تهران را به تلافی‌جویی علیه اهداف اسرائیلی و تأسیسات نظامی آمریکا در سراسر منطقه وادار کرد. این جنگ همچنین ناوبری از طریق تنگه هرمز، مسیر کلیدی عرضه انرژی جهانی، را به شدت مختل کرده است.

ایران از آن زمان بازگشایی کامل تنگه هرمز را به اقداماتی از جمله پایان دادن به خصومت‌ها، لغو تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و اجرای تعهدات توسط واشنگتن مرتبط کرده است.

منبع: آناتولی