رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور با تأکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت پت‌شاپ‌ها در چارچوب ضوابط قانونی گفت: عرضه و تجویز دارو و مکمل‌های دامپزشکی از سوی افراد فاقد صلاحیت در این مراکز مجاز نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -  عباسعلی مطلبی، رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور، در نشست خبری به مناسبت روز ملی دامپزشکی اظهار کرد: منظور از برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی پت‌شاپ‌ها، حذف این مراکز از چرخه خدمات مربوط به حیوانات خانگی نیست، بلکه فعالیت این مراکز باید در چارچوب ضوابط و قوانین مربوطه ساماندهی شود.

وی افزود: برخی پت‌شاپ‌ها در کشور به کانون‌هایی برای دخالت در امور تخصصی دامپزشکی تبدیل شده‌اند و افرادی که تخصص دامپزشکی ندارند، در این مراکز اقدام به تجویز و فروش دارو و مکمل برای حیوانات خانگی می‌کنند.

مطلبی ادامه داد: حدود ۸۰ درصد فعالیتی که در برخی پت‌شاپ‌ها انجام می‌شود، مربوط به دارو، لوازم بهداشتی و آرایشی است، در حالی که در کشور کلینیک‌های دامپزشکی و داروخانه‌های دامپزشکی برای ارائه خدمات تخصصی و عرضه دارو وجود دارد.

 واگذاری تصدی‌های سازمان دامپزشکی

رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور درباره واگذاری تصدی‌های مرتبط با سازمان دامپزشکی کشور نیز گفت: قانون، مرجع و نهاد قانونی برای واگذاری تصدی‌های مربوط به سازمان دامپزشکی را مشخص کرده است و سازمان نظام دامپزشکی در این فرآیند به‌عنوان متصدی یا عامل فعالیت نمی‌کند، بلکه به سازمان دامپزشکی کشور کمک می‌کند تا فرصت بیشتری برای اعمال حاکمیت و سیاست‌گذاری داشته باشد.

وی افزود: ساماندهی، مدیریت و نظارت بر اجرای سیاست‌های واگذاری تصدی‌ها بر عهده سازمان نظام دامپزشکی است و تدوین دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها و سیاست‌های مربوط به واگذاری تصدی‌گری نیز بر عهده سازمان دامپزشکی کشور قرار دارد.

 

 

برچسب ها: پت شاپ ، حیوانات خانگی
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