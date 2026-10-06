باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه آمریکایی «نیویورک‌تایمز» گزارش داد فرانسه امروز سه‌شنبه در آستانه برگزاری تظاهرات سراسری قرار دارد؛ تظاهراتی که پس از اعلام رهبران اتحادیه‌های کارگری برای پیوستن به دانش‌آموزان دبیرستانی برگزار می‌شود؛ دانش‌آموزانی که حدود دو هفته است در اعتراض به کمبود نیروی انسانی، ازدحام کلاس‌های درس، فرسودگی ساختمان‌های مدارس و نبود وسایل سرمایشی مدارس را تعطیل کرده‌اند.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، تظاهرات برنامه‌ریزی‌شده آزمونی برای سنجش میزان تداوم جنبش اعتراضی است که ماه گذشته از یک مدرسه در حومه پاریس آغاز شد و به‌سرعت به صد‌ها مدرسه در سراسر فرانسه گسترش یافت. در برخی از این اعتراضات، ورودی مدارس مسدود شده، ساختمان‌هایی به آتش کشیده شده و به سمت نیرو‌های پلیس مواد آتش‌بازی پرتاب شده است؛ با این حال، بخش قابل‌توجهی از تجمعات مسالمت‌آمیز بوده‌اند.

از زمان آغاز اعتراضات، حدود ۶ هزار نفر بازداشت شده‌اند و حدود ۳۰۰ دانش‌آموز دبیرستانی و کارکنان مدارس، همچنین بیش از ۷۰۰ نیروی پلیس زخمی شده‌اند. در میان مجروحان، نوجوانی ۱۵ ساله نیز حضور دارد که روز دوشنبه در جریان ناآرامی‌ها در شمال فرانسه، دست چپ خود را از دست داد. وزیر کشور فرانسه گفته است این حادثه ممکن است بر اثر اصابت یک بمب صوتی رخ داده باشد.

در جنوب فرانسه نیز دادستان محلی اعلام کرد یک نوجوان ۱۵ ساله پس از آنکه در جریان اعتراضات در شهر مارسی یک شعله‌افکن دست‌ساز ساخته‌شده از یک قوطی اسپری را به سمت یک نیروی خدمات درمانی نشانه رفت، بازداشت شده است.

این اعتراضات بحثی سراسری درباره مفهوم «اعتراض مشروع» در فرانسه به راه انداخته است. ادوار ژفری، وزیر آموزش فرانسه، مطالبات معترضان را «مشروع» توصیف کرد، اما گفت خشونت‌های صورت‌گرفته از سوی دانش‌آموزان از حد گذشته است. او افزود: «هیچ مطالبه‌ای نمی‌تواند چنین اقداماتی را توجیه کند.»

در مقابل، یکی از اتحادیه‌های اصلی قضات و دادستان‌های فرانسه و یک نهاد برجسته حقوق بشری، پلیس را به استفاده از زور نامتناسب علیه دانش‌آموزانی متهم کردند که برخی از آنها تنها ۱۴ سال دارند.

این تظاهرات همچنین منجر به افزایش نظارت بر حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» شده است که طبق نظرسنجی‌های اخیر، رهبر آن، ژان لوک ملانشون، ممکن است در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به دور دوم راه یابد.

مقامات دولتی میانه‌رو و رهبران راست افراطی، حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» را که از معترضان حمایت می‌کند، به تحریک خشونت متهم کرده‌اند، اتهامی که این حزب آن را رد می‌کند.

اتحادیه دانش‌آموزان دبیرستان «لا فورس لیسین» از طریق رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد: «ما تسلیم نخواهیم شد، مهم نیست سرکوب چقدر باشد، و مهم نیست دولت چقدر تلاش کند افکار عمومی را گمراه کند.»

تعدادی از دانشجویان دانشگاه به این جنبش پیوستند، در حالی که چندین اتحادیه کارگری حمایت خود را از این اقدامات اعلام کردند و از اعضای خود خواستند تا در اعتراضات روز سه‌شنبه شرکت کنند.

کنفدراسیون عمومی کار (CGT)، یکی از اتحادیه‌های کارگری پیشرو در فرانسه، اعلام کرد که «دانشجویان دبیرستانی و دانشگاهی امروز، کارگران فردا هستند و نباید هزینه سیاست‌های ریاضتی را بپردازند.»

این اعتراضات در حالی صورت می‌گیرد که دولت فرانسه در تلاش است تا بودجه جدیدی را تصویب کند که شامل کاهش هزینه‌های برخی از بخش‌های سیستم رفاه اجتماعی می‌شود، آن هم در زمانی که فشار برای منطقی‌سازی هزینه‌ها به دلیل افزایش پرداخت‌های بهره‌ای که فرانسه به طلبکاران خود بدهکار است، افزایش یافته است. این بدهی‌ها به سطوحی نزدیک می‌شود که در طول بحران مالی پس از سال ۲۰۰۸ مشاهده شد.

منبع: المیادین