سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران از نجات سه سرنشین یک فروند قایق صیادی در دریای خزر محدوده ساحلی چالوس خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان- ابوطالب گرایلو سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران گفت: پس از دریافت گزارش اضطراری مبنی بر گرفتار شدن یک فروند قایق صیادی حامل سه سرنشین و ناتوانی آنان برای بازگشت به ساحل، مرکز هماهنگی جست‌و‌جو و نجات دریایی بندر نوشهر (MRCC) بلافاصله شناور ناجی ۶ را به موقعیت اعلام‌شده اعزام کرد.
وی اظهار کرد: این قایق در محدوده خط هشت چالوس و حدود پنج مایلی غرب بندر نوشهر گرفتار شده بود که تیم جست‌و‌جو و نجات پس از رسیدن به منطقه، قایق را شناسایی و هر سه سرنشین آن را نجات داد.

نجات سه صیاد گرفتار در امواج متلاطم خزر؛ یک نفر مصدوم شدوی ادامه داد: یکی از سرنشینان در جریان این حادثه از ناحیه دست و بینی مصدوم شده بود که پس از انتقال افراد نجات‌یافته به بندر نوشهر، اقدامات اولیه درمانی توسط تیم HSE بندر انجام شد و فرد مصدوم برای ادامه روند درمان به بیمارستان انتقال یافت.

سرپرست اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان مازندران با تأکید بر آمادگی تیم‌های جست‌و‌جو و نجات دریایی برای امدادرسانی به شناور‌های مضطر، از دریانوردان و هموطنان خواست در صورت بروز هرگونه سانحه یا شرایط اضطراری در آب‌های ساحلی استان، مراتب را از طریق شماره ۱۵۵۰ به مرکز هماهنگی جست‌و‌جو و نجات دریایی بندر نوشهر اطلاع دهند.

منبع: روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران

برچسب ها: سه صیاد ، دریای خزر
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