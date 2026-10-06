باشگاه خبرنگاران جوان - سیدستار هاشمی در نشست مشترک اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که امروز سه شنبه (۱۴ مهرماه) برگزار شد، گفت: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با تمرکز بر فیبر نوری، موضوعی است که در سال‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است. البته در دنیا معمولاً بخش عمده ترافیک اپراتور‌های ارتباطی بر بستر شبکه ثابت است، اما در ایران این نسبت معکوس است؛ به‌طوری که حدود ۷۵ درصد ترافیک روی شبکه سیار و ۲۵ درصد روی شبکه ثابت قرار دارد.

توسعه فیبر نوری یکی از طرح‌های پیشران وزارت ارتباطات است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: یکی از طرح‌های پیشران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه فیبر نوری است که علاوه بر ارتقای زیرساخت ارتباطی، می‌تواند به شکل‌گیری کسب‌وکار‌های جدید و توسعه زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کمک کند.

وی تاکید کرد: در دولت چهاردهم پروژه بزرگ ملی برای مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری را آغاز کردیم؛ اقدامی که در بسیاری از کشور‌های پیشرو حوزه فناوری سال‌ها قبل شروع شده است. البته این فرایند معمولاً بین ۷ تا ۱۵ سال زمان می‌برد، اما امیدواریم بتوانیم آن را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان برسانیم.

ستارهاشمی با بیان اینکه این وزارتخانه در دولت چهاردهم، در زمینه اتصال منازل و کسب‌وکار‌ها به فیبر نوری حدود ۵۰۰ درصد رشد داشته است، تصریح کرد: این میزان رشد با توجه به شرایط کشور و پیچیدگی‌های اجرای پروژه‌های ارتباطی در یکی دو سال اخیر، عدد قابل توجهی است.

وی با بیان اینکه در وزارت ارتباطات با توجه به محدودیت منابع، تلاش شده اولویت‌های راهبردی را مشخص و متناسب با آنها برنامه‌ریزی و منابع را تخصیص دهیم، تصریح کرد: دولت هوشمند، شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، زیرساخت هوش مصنوعی و توسعه خدمات کاربردی حوزه فضا از اولویت‌های راهبردی وزارت ارتباطات هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: ذیل این راهبردها، طرح‌های پیشران را برنامه‌ریزی و طراحی کردیم که یکی از مهم‌ترین آنها «ابر دولت» است. «ابر دولت» از موضوعات حائز اهمیتی است که در برنامه هفتم توسعه و ذیل ماده ۱۰۷ مورد توجه قرار گرفته است.

طراحی جدیدی برای دولت الکترونیک با محوریت بخش خصوصی انجام شده است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه در کنار توسعه زیرساخت‌های اقتصادی دیجیتال، موضوع امنیت سایبری نیز از طرح‌های پیشران وزارت ارتباطات است، تصریح کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم. با این حال در حوزه زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت نیز بر اساس آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده و بررسی تجربه کشور‌های مختلف، طراحی جدیدی برای دولت الکترونیک با محوریت بخش خصوصی انجام داده‌ایم.

وی اضافه کرد: با اجرای این طرح، امیدواریم در دولت چهاردهم تحول جدی در حوزه دولت الکترونیک رقم بخورد.

هاشمی با بیان اینکه یکی از موضوعات مورد تأکید رئیس‌جمهور، شفافیت و انسداد بستر‌های فسادزا است، عنوان کرد: در این مسیر، همان‌طور که هویت افراد با کد ملی مشخص می‌شود، شناسایی املاک با کد پستی معتبر نیز اهمیت دارد. بر همین اساس رشد پروژه کد پستی به حدود ۸۶ درصد رسیده است.

راه‌اندازی اپراتور‌های هوش مصنوعی در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفت

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه تاکید کرد: طبق تقسیم کار ملی، وزارت ارتباطات متولی توسعه زیرساخت‌های پردازشی و ذخیره‌سازی حوزه هوش مصنوعی شده است. از طرفی با توجه به محدودیت منابع، تلاش کردیم از ظرفیت بخش خصوصی حداکثر استفاده را داشته باشیم؛ به همین منظور، راه‌اندازی اپراتور‌های هوش مصنوعی در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفت.

وی تاکید کرد:پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و انتشار فراخوان، شرکت‌های متعددی از بخش خصوصی برای راه‌اندازی اپراتور‌های هوش مصنوعی اعلام آمادگی کردند. سه شرکت به مرحله نهایی رسیده‌اند و موافقت اصولی آنها طی یک ماه آینده صادر خواهد شد.

هاشمی اضافه کرد: این اقدام می‌تواند گشایشی در زیرساخت‌های مرتبط با هوش مصنوعی ایجاد کند؛ حوزه‌ای که یکی از نیاز‌های جدی کشور به شمار می‌رود.

وی در ادامه با اشاره به حوزه ماهواره‌های عملیاتی عنوان کرد: در این حوزه رویکرد وزارت ارتبطات را از توسعه فناوری به سمت توسعه کاربرد تغییر داده‌ایم. منظومه شهید سلیمانی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که در دولت چهاردهم رقم خواهد خورد و امیدواریم در صورت آرام‌تر شدن شرایط کشور، تا شب عید ۳ ماهواره از مجموع ۲۴ ماهواره این منظومه را پرتاب کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این اقدام مقدمه‌ای برای حضور جدی‌تر ایران در فضا با رویکرد منظومه ماهواره‌ای خواهد بود. البته هم‌اکنون نیز چندین ماهواره سنجشی و مخابراتی ایران در فضا فعال هستند و خدمات آنها حتی در شرایط جنگی متوقف نشده است.

هاشمی تاکید کرد: با وجود آسیب دیدن بخشی از زیرساخت‌های صنعت فضایی کشور، از جمله مراکز پژوهشی و پژوهشکده‌ها در شهر‌های مختلف، خدمات حوزه فضایی متوقف نشد و روند فعالیت‌ها ادامه پیدا کرد.

وی در ادامه یکی از موضوعات جدی در حوزه دولت الکترونیک را تعدد سامانه‌ها در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف برشمرد و گفت: سامانه‌هایی که قرار بود کار مردم را تسهیل کنند، اما در مواردی پیچیدگی‌های جدیدی ایجاد کرده‌اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: تمرکز ما در زیست‌بوم دولت هوشمند این است که این سامانه‌ها را به‌صورت یکپارچه در کنار هم قرار دهیم تا ارائه خدمات به مردم تسهیل و بهتر شود. بر همین اساس برای نخستین‌بار، در این مسیر از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده می‌کنیم تا توسعه و ارائه خدمات دولت الکترونیک با مشارکت این بخش دنبال شود.

منبع: ایرنا