کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: آماده‌سازی سامانه‌های ضدتگرگ در باغ‌ها و مزارع جهت مقابله با بارش احتمالی تگرگ باید در دستور کار قرار بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی، کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: کشاورزان  از محلول‌پاشی باغ‌ها در زمان بارندگی خودداری کنند.

وی با تأکید بر مدیریت دما و رطوبت واحدهای گلخانه‌ای، دامداری و مرغداری‌ها افزود: بررسی استحکام سازه‌های گلخانه‌ای و ادوات کشاورزی در برابر وزش باد شدید در دستور کار قرار گیرد.

رفیعی ادامه داد: با توجه به شرایط جوی، کشاورزان نسبت به تسریع در انتقال محصولات برداشت‌شده به مکان‌های مسقف اقدام کنند.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت زهکشی مزارع و باغ‌ها در زمان بارندگی جهت جلوگیری از ماندابی، افزود: کاهش آبیاری باغ‌های گردو و قطع آبیاری در زمان مقرر جهت خزان به موقع، ضروری است.

رفیعی تأکید کرد: انتقال دام‌ها به مکان‌های امن در هنگام رعد و برق و وزش باد شدید و احتیاط در چرای دام، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر به‌دلیل خطر سیلاب و صاعقه، باید مورد توجه قرار گیرد.

به گفته وی، آماده‌سازی سامانه‌های ضدتگرگ در باغ‌ها و مزارع جهت مقابله با بارش احتمالی تگرگ باید در دستور کار قرار گیرد.

کارشناس سازمان هواشناسی کشاورزی با تأکید بر تسریع در برداشت به موقع خرما، انار، پسته و دیگر محصولات زراعی و باغی گفت: با توجه به آغاز بارش‌های زودهنگام، برنامه‌ریزی برای کشت در سال زراعی جدید ضروری است.

بر اساس نقشه‌های هواشناسی،  با ورود سامانه جدید بارشی امروز در   در گیلان و در نقاطی از غرب و شمال غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و به‌طور پراکنده در مازندران، گلستان و خراسان شمالی رگبار باران و رعد و برق رخ می‌دهد.

برچسب ها: هواشناسی کشاورزی ، بارش باران
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