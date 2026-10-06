باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - طهماسبی با اشاره به چالش‌های جدی استان در تأمین زمین برای توسعه شهری و اجرای طرح‌های مسکن، اظهار کرد: محدودیت‌های جغرافیایی و زیست‌محیطی در گلستان، به‌ویژه در مرکز استان، نیازمند تغییر رویکرد از توسعه افقی به توسعه عمودی است.

وی افزود: با تصویب این طرح، فرصت بی‌نظیری برای ارتقای کیفیت سکونت، مدیریت بهینه اراضی و پاسخ به تقاضای مسکن در گرگان فراهم شده است.

استاندار گلستان با بیان اینکه این مصوبه با رعایت پیوست‌های فنی و زیست‌محیطی می‌تواند بخشی از نیاز‌های مسکن را تامین کند، بر لزوم اجرای دقیق و نظارت‌شده این طرح تأکید کرد و از دستگاه‌های ذی‌ربط خواست: با کاهش بروکراسی اداری، زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این ظرفیت قانونی برای رفاه حال شهروندان را فراهم آورند.