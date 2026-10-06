وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد عضویت اوکراین در ناتو در شرایط کنونی در دستور کار نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا امروز سه‌شنبه اعلام کرد که پیوستن اوکراین به ناتو در حال حاضر روی میز نیست.

روبیو در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «اوکراین و عضویت آن در ناتو در حال حاضر مطرح نیستند، زیرا واضح است که برای تحقق این روند، یک فرآیند اجماع انجام شود.»

مارک روته، دبیرکل ناتو، پیش از این در سخنرانی خود در آکادمی نظامی وست پوینت آمریکا گفته بود که درگیری در اوکراین از طریق مذاکره پایان خواهد یافت. او تاکید کرد که «عضویت اوکراین در ناتو در حال حاضر به دلیل مواضع سایر اعضای این سازمان بعید است»، اما ادعا کرد که به کی‌یف «تضمین‌های امنیتی» ارائه خواهد داد.

وزارت امور خارجه روسیه بار‌ها تاکید کرده است که هرگونه سناریویی که شامل استقرار نیرو‌های ناتو در اوکراین باشد، «برای مسکو کاملا غیرقابل قبول است و خطر تشدید شدید تنش را به همراه دارد».

وزارت امور خارجه روسیه بیانیه‌های منتشر شده توسط لندن و دیگر پایتخت‌های اروپایی در مورد استقرار احتمالی نیرو‌های ناتو در اوکراین را «تحریک به ادامه خصومت‌ها» توصیف کرد. در همین راستا ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در نشست عمومی مجمع اقتصادی شرق اظهار داشت که نیرو‌های ناتو در صورت حضور در اوکراین، اهداف مشروع ارتش روسیه خواهند بود.

منبع: اسپوتنیک